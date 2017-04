L editorial El llop ferotge es presenta aquest Sant Jordi amb el tercer llibre de l´escriptora Eva Bussalleu (la Cellera de ter, 1980) que porta de títol: Cada ofici té el seu benefici. Un volum de contes de color verd i excel·lentment editat. Com tots els llibres que l´editor Jorge Morales porta a les llibreries. El llibre arrenca com si fos un menú i l´autora, a partir d´aquesta premissa, desenvolupa narracions senzilles sovint inspirades en personatges que tenen oficis habituals com paletes, sabaters o guies turístics. És a partir de l´elegància de l´observació, dels detalls i de la ironia que Bussalleu troba la llera precisa on fer-hi cavalcar un erotisme descarat i replè de raconades interessants. L´excitació literària d´un text que llisca amb sorpreses en paisatges quotidians, a partir dels quals, els personatges segueixen l´instint que porta al plaer i que dibuixa la lluna d´una creativitat nova i atrevida. El plaer com un cub de Rubik. S´entén i moltes vegades no es compren. No tothom és capaç de completar-lo amb satisfacció. La dificultat de quadrar l´ànsia i el càlcul. L´autora segueix una tradició literària que a Catalunya ha tingut molts alts i baixos, que sovint ha desaparegut durant força temps i no s´ha consolidat. L´erotisme com una de les belles arts. Matemàtica, escalada i jocs; traços que mostren la claror i l´abrivament de les ombres caigudes en hores en aparença anodines. Del llibre i del ritme de la prosa, l´escriptor Lluís Muntada ha dit: «M´atreviria a precisar que la deliberada pretensió literària de l´autora és la d´immergir els lectors en un irrefutable clima de –diguem-li així– pansensualitat». Muntada dixit.