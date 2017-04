Franco va enaltir ETA

L Associació per a la Defensa dels Mals Humoristes s´ha de mobilitzar de nou, ara en tutela d´una tuitera noia de vint anys que ha ofès memorablement l´almirall Carrero Blanco, president del Govern de Franco. Costa descriure la situació sense riure, fins que es gela la ganyota perquè la fiscalia de Rajoy va començar demanant a l´Audiència Nacional dos anys i mig de presó, rebaixats a un, per a la incauta. Es poden emetre tuits ofensius sobre el Cid Campeador? La saviesa jurídica dels impulsors d´aquest desgavell corre en paral·lel a la seva nesciència històrica. En el missatge nadalenc posterior a l´atemptat d´ETA que va matar el seu lloctinent, el Generalíssim va pronunciar al respecte el seu enigmàtic cinisme, «no hi ha mal que per bé no vingui». És a dir, el cap d´Estat va enaltir el terrorisme, i fins a un ministre de l´actual executiu pot concloure que el manifest adquireix més força en llavis d´un governant a qui els fundadors del seu partit deien Cabdill. Franco assenyalava la conveniència política d´un magnicidi d´ETA, que es disposava a aprofitar per consolidar la seva successió. És a dir, atorgava a la banda un paper crucial, igual que han fet des de llavors centenars d´historiadors. En l´actual interpretació de l´enaltiment del terrorisme, amb l´assignació del rang de víctima a un almirall franquista, es torna a concedir als terroristes el poder de patró per decidir quins polítics queden exempts de qualsevol crítica. Per fortuna, en l´absurd judicial es va creuar Lucia Carrero-Blanco, que havia de sentir-se ofesa en tant que neta del número dos la desaparició del qual va celebrar Franco. En un exemple de la reconciliació democràtica successiva a la mort del dictador i que el Govern aspira a liquidar, la familiar directa no només es nega a sentir-se humiliada pels tuits estúpids. Assenyala a més que la seva persecució «per molt legal que sigui, em sembla un autèntic disbarat». Encara més, és una decisió «esborronadora, no només per a l´acusada, sinó per a tots els que vivim en democràcia». O això crèiem.