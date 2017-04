Sempre fent promeses sense complir-ne cap

JOAN JANOHER I SADURNI vulpellac

Considero inacceptable tot allò que intenta justificar el Govern espanyol. Ara tornem a moure de forma cautelar, la necessitat d´arrencar la inquietud de les comunitats d´Andalusia, Múrcia, València, Catalunya i del Sud francès. Per refermar, o portar a terme la infraestructura de l´anomenat «corredor mediterrani».

Després de tants anys veient les comunitats esmentades, l´opció única i vàlida, per afavorir el seu creixement, de cara al seu futur i desenvolupament comercial, industrial i econòmic.

Aquesta expansió necessària, i quasi ignorada, es resistia amagada als despatxos del Ministeri del Foment. Mentre que Europa sí seguia amb interès aquest retard, preguntant-se: Què carai pensen els espanyols per activar el corredor? Tots coincidim a donar resposta a la pregunta. Madrid es considera prioritària en les infraestructures i no interessa gaire, per no dir gens, tot allò que és la perifèria de la capital. Una vegada més ens volen ignorar, però ja comencem a estar-ne farts.

Hem de pensar que Europa comença a fer pressió envers al corredor: atès que també interessa moure el mercat de la Unió. No convé gens un estancament comercial. És l´hora d´obrir les ments que vigilen i pensen de cara al demà. No fos cas que ens sorprenguessin altres mercats, i nosaltres estiguéssim cercant musaranyes per la manca d´expansió. Que les paraules del ministre en qüestió no quedin a l´oblit, i com sempre passa, que és compleixi la promesa de fer-ho.

Col·laboració independentista

Màrius Viella La Bisbal d´Empordà

Jo recomanaria que les institucions no governamentals, però a favor de la independència, portessin la incitava en la recaptació de diners per fer front a les despeses que el procés pot provocar, perquè si no ho fem així no ens en sortirem, perquè esta demostrat en els judicis contra Mas i Homs que només els preocupava qui havia pagat les despeses del 9-N.

Si tots els independentistes contribuïm amb una aportació econòmica (10 €) el mateix dia de la consulta, mitjançant una «guardiola» al costat de l´urna, ja tindrem el pressupost cobert i la boca tapada als detractors del procés. Aquesta proposta ja la vaig fer i publicar pel 9-N i ningú em va fer cas, i ara tenim el problema greu de membres del govern català sentenciats, que la màxima autoritat de justícia de l´Estat espanyol aplicarà, segons d´on bufin els vents. Tant el Sr. Mas com el Sr. Homs només s´han jutjat per esbrinar qui ha pagat les despeses del 9-N; davant d´aquesta experiència tenim la solució si els votants independentistes col·laborem el dia que anem a votar.

Ja n´hi ha per llogar-hi cadires i fotre el barret al foc davant l´assetjament de l´Estat espanyol als ciutadans de Catalunya en contra del procés per la independència que el poble català vol portar a terme, mitjançant un referèndum en què també hi ha possibilitats que surti el no com a gua­nyador... Multant l´ANC i Òmnium Cultural no s´aconseguirà altra cosa que augmentar la predisposició de deslliurar-nos d´aquesta persecució, que fins i tot es podria titllar de criminal des del moment que hi ha molts ciutadans que cada dia perden qualitat de vida a conseqüència del tracte discriminatori que l´Estat espanyol exerceix contra Catalunya. D´allò promès a portar a terme la legislatura passada, no s´ha complert res del que s´ha anunciat que es farà en aquesta que acabem d´encetar, tampoc es complirà res; els mentiders també haurien de respondre davant dels jutges, per les mentides i per haver enganyat els votants.

La Processó dels legionaris de Màlaga

anna maria muntada batlle granollers

Com pot ser que ningú s´hagi indignat en veure que fan servir el cristianisme fent baixar i pujar la creu de Jesús com si anés en un ascensor i talment com si fos un joguet fent veure que l´important és la Legió?

Tot plegat degenera en un paganisme fatxenda. ¿Què es creuen? És un fet indigne i caldria que la gent protestés i ho posés de manifest.