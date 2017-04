La creu de Chacón

Carme Chacón no va fer res per Catalunya. De fet, va ser-ne una creu: especialment per als propietaris de pisos que en llogaven als joves. Quan la ministra ocupava la cartera d'Habitatge, el govern de Zapatero va crear una renda bàsica d'emancipació de 210 euros al mes per a joves de 22 a 30 anys durant 4 anys, un màxim de 10.000 euros. A les comarques gironines van ser prop de 3.000 joves els que s´hi van acollir només en els primers nou mesos. A Catalunya, en conjunt, es van acollir prop de 40.000 persones. En realitat, amb l'excusa de fomentar el mercat de lloguer aquests euros mensuals van acabar a les butxaques de milers de propietaris. Molts aprofitaven aquesta ajuda per apujar el preu del seu lloguer i, d'aquesta manera, els diners del ministeri de Chacón omplien el compte corrent de milers de propietaris benestants A la ciutat de Girona, en el primer any el ministeri de Chacón ingressava uns 50.000 euros a joves perquè els paguessin als amos de pisos. A les comarques gironines arribava a ser mig milió d'euros al mes. En resum, els benestants catalans que podien llogar la seva propietat van ingressar més de 90 milions d'euros anuals de la «traïdora anticatalana». Més de 300 milions d'euros en el temps que va ocupar el ministeri. D'acord, que li retirin a la Creu de Sant Jordi. Però, si volem ser honestos, abans els amos de pisos hauran de tornar els diners.