La desgràcia de tenir més de 55 anys

Tenir 55 anys o més és una desgràcia per a milers de persones, segons es desprèn de l´estudi «Els majors de 55 anys en el mercat laboral» que acaba de publicar la Unió General de Treballadors. Els canvis produïts en el mercat de treball espanyol des de l´any 2007, especialment les reformes laborals aprovades l´any 2010 pel govern socialista i l´any 2012 pel govern del Partit Popular, sempre amb el suport de Convergència, han tingut efectes negatius claríssims especialment sobre les persones més grans de 55 anys en la seva relació amb el mercat laboral. Aquest grup de persones conté pràcticament tot el contingent de treballadors afectats per expedients de regulació d´ocupació d´empreses que van tancar o reduir plantilles durant la crisi. Són en general persones que havien treballat la major part de la seva vida laboral en una sola empresa i que, un cop acomiadades d´ella, es troben amb moltes dificultats per trobar feines alternatives, no només per la manca d´ofertes de treball, sinó també per les seves característiques personals que redueixen la seva empleabilitat.

En aquest sentit, l´esmentat col·lectiu ha tingut que acceptar graus més elevats de contractes temporals i a temps parcial que la resta de treballadors. Es també el col·lectiu més afectat per l´atur de llarga durada, el que més ha vist reduïdes les seves prestacions d´atur i el que ha vist com la seva expectativa de pensió futura s´anava reduint any rere any com a conseqüència de les seves dificultats per trobar una ocupació estable i digna.

A la vista de les dades de l´informe, resulta evident que caldria que totes les administracions a tots els nivell tinguessin entre les seves prioritats atendre la situació d´aquest col·lectiu, amb una oferta de serveis públics d´orientació, formació, requalificació i inserció laboral específics que augmentin les seves possibilitats de trobar una nova ocupació i una millora dels subsidis que donin cobertura a totes les persones que no reben cap prestació. En aquest sentit, semblaria raonable estendre des dels 52 anys fins a l´edat de la jubilació el subsidi per a majors de 55 anys de forma que les persones a l´atur en aquest tram d´edat no quedin descobertes.

Per desgràcia no podem ser gaire optimistes sobre la possibilitat que les administracions dediquin més recursos a aquest objectiu en els pressupostos del 2017. De fet, segons hem sabut aquesta setmana, Catalunya comptarà amb menys diners de l´Estat per a polítiques actives d´ocupació que l´any passat. Concretament, rebrà 299 milions d´euros que son 25 milions menys que l´any 2016, quantitat que la mateixa Generalitat considera insuficient i que, per boca del seu secretari general de Treball, reivindica que cal augmentar, cosa no hauria d´impedir dedicar més diners amb recursos propis de la Generalitat i polítiques específiques concertades amb els agents socials i els municipis.