Toni Cassany, 30 anys de pintura

Toni Cassany és un gironí que, professionalment, conrea diferents facetes. En aquest escrit volem destacar la de pintor.



Cassany veu la pintura com una forma de comunicar el món interior. Del paisatge, ell en busca la sensació que transmet. No vol limitar-se a mostrar la realitat tal com és, sinó agafar-ne l'emoció que ens vol transmetre. Rere aquest objectiu, ben assolit, hi ha moltes hores de feina, il·lusió i perseverança.



Els paisatges de l'Empordà són els protagonistes de la majoria dels seus quadres. Els conegué molts anys enrere, quan per circumstàncies professionals es desplaçava diàriament a la comarca. Molts llocs li causaren una gran atracció: els aiguamolls, la badia de Roses, les cases de Cadaqués, el massís del Montgrí, Calella i Llafranc... També la plana i les muntanyes, els sembrats i les collites, els colors i les llums, l'aire i les olors... i, és clar, la indòmita i regeneradora tramuntana.



L'estil propi en l'obra de Toni Cassany es defineix, de manera molt clara, en un aspecte concret i precís: fugir del tractament abstracte del primer pla (mitjançant la taca de color) i arribar a una resolució més realista, concreta i precisa d'aquest terme. Aquí és on ell s'arrisca més i és on assoleix el millor de la seva tècnica.



El tractament de la llum és un altre dels aspectes en què ha volgut diferenciar-se. L'impacte de color pot ser molt espectacular, però ell no busca tant l'espectacle visual com l'emoció transmesa. I aquesta emoció augmenta quan s'aconsegueix el contrast entre les ombres i la llum. En aquesta qüestió també ha volgut trobar el seu territori i la seva pròpia personalitat pictòrica.



Es troba molt còmode en la composició, en la distribució de volums. Excel·leix en això, la qual cosa li permet de fer que la mirada que acarona els seus quadres vagi dirigida cap allà on ell pretén. Moltes vegades la fa vagar cap a l'infinit, caminant acompanyada per la forma dels núvols, dels camps, dels arbres, fins a perdre's en un punt imprecís, on es troben cel i terra. La profunditat, mai millor dit, és això. I és que Cassany cerca l'infinit, en la pintura i en l'ànima.



El proper divendres 28 d'abril s'inaugurarà, a la galeria El Claustre de Girona, l'exposició Toni Cassany, 30 anys de pintura, amb 49 quadres, i, alhora, es presentarà el llibre que porta aquest mateix nom. Un bon moment per conèixer una obra que fa molt de goig, per aprofundir-hi i, sobretot, per gaudir-la.