Catalunya té dret a opinar

Francesc A. Picas la jonquera

Catalunya té dret a un estat propi. Catalunya és un tall de la península Ibèrica incorporada, fa anys a Espanya, d´una forma arbitrària. Els catalans afirmem que la independència política de Catalunya no trencaria la unitat d´Espanya. Catalunya independent podria mantenir una estreta i franca amistat amb Espanya, i uns sincers tractats comercials, socials i cívics. Els polítics de Madrid no tenen el mateix criteri sobre la personalitat de Catalunya. També és cert que molts catalans estan d´acord que el govern de Madrid governi Catalunya.

Un referèndum democràtic aclariria la voluntat del poble català. Catalunya té dret a opinar. El govern de Madrid no vol autoritzar el referèndum. Diu que no procedeix. Afirma que Catalu­nya és una província espanyola com qualsevol altra. Els Tribunals Constitucional i Suprem agreugen aquest litigi amb indignants i ultratjoses penalitats. Els catalans no perdem les esperances. Tenim dret a les millores socials i econòmiques que ens ofereix un Estat Independent.

Decàleg de l´orador català

SALVADOR TARRADAS gualta

1.- Utilitza tants cops com vulguis l´expressió «És a dir», obviant totes les alternatives existents; fa intel·lectual i serveix perquè pensin que domines el tema del qual parles.

2.- Comença totes les respostes a les qüestions que et plantegin amb un «A veure,» que et situarà a un nivell de superioritat davant l´interlocutor.

3.- Quan vulguis donar credibilitat als teus arguments imprecisos utilitza sistemàticament expressions cursis del tipus: «D´alguna manera és com si...», «Una mica és com si...»

4.- Utilitza sense solta ni volta i tants cops com calgui l´expressió: «Evidentment»; faràs pensar que vius en el món de l´evidència.

5.- Obvia la pronúncia de les esses sorda i sonora. Com que els castellans no saben pronunciar les esses sonores semblarà més català sonoritzar les esses sordes.

6.- Inventa formes verbals com «sapiguer» «previndre», «sapigut», «sapiguent», «tinguent» etc; i justifica´t dient que són modalitats territorials.

7.- Quan hagis de citar quelcom graciós o enginyós del món del cinema, la literatura o la cultura en general, fes-ho en castellà, que queda més bé, més universal; encara que l´idioma original de la cita sigui anglès, alemany, francès, polonès, etc.

8.- Menysprea els que critiquen com parles i tracta´ls de carques, anacrònics i fonamentalistes de la llengua. Justifica´t al·legant que vas estudiar en castellà; és un argument categòric, que al mateix temps et dona una aura de víctima.

9.- Bandeja sistemàticament totes les paraules i expressions catalanes que et facin avergonyir de la teva llengua.

10.- Si penses escriure un llibre i vols mantenir un bon nivell de vendes i traduccions, oblida aquests principis i utilitza un català escrit impecable.

Record d´una Passió

Lluís Torner i Callicó Girona

A mesura que van passant els anys, més quan ja en comencem a tenir un grapat, tot sovint, ve sigui en somnis, o fins i tot desperts, ens venen al pensament un munt de records, entre els quals, quan arriba la Setmana Santa, el d´aquells joves que, cap a finals dels anys cinquanta i primers dels seixanta del segle passat, vàrem participar a la Passió de Girona.

Recordem les facècies de la nostra actuació en aquell espectacle. El seu títol era: La Llum de la Veritat i els autors en Josep M. Capella i en Narcís-Jordi Aragó. Un bon nombre de gironins i gironines, sota la direcció del Sr. Martí Boada –uns i l´altre ja desapareguts–, fent-hi papers més o menys importants, però tots amb un idèntic interès, bona voluntat i respecte, participàrem en la curosa representació. Alguns ja eren veterans en aquests afers teatrals, però molts d´altres, en especial aquells que érem més joves, ens hi estrenàvem com a actors, i avui ens venen els records d´aquell nostre bateig escènic, amb els consegüents nervis propis dels principiants. Però ens va deixar molts bons records.

Ens ha vingut a to parlar-ne, en tenir molt present, encara, la recent pèrdua d´en Narcís-Jordi Aragó, un dels autors al qual el Grup Proscènium, amb motiu d´aquests dies sants, a la Sala La Planeta li ha dedicat un petit homenatge, procedint a la lectura d´alguns dels molts articles que publicà a la premsa local. Un acte de record al qual ens pretenem sumar amb aquest nostre humil escrit.