Olot com a model de participació ciutadana

Fa poques setmanes, el conseller d´Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Participació, Raül Romeva, donava a conèixer la Guia per dissenyar i executar processos participatius en l´àmbit municipal que ha editat recentment la Generalitat de Catalunya. Es tracta d´una eina de consulta molt útil per donar suport als municipis que vulguin endegar processos de participació ciutadana. La Guia inclou alguns casos pràctics de municipis catalans on s´han dut a terme aquests processos: Berga, Terrassa, Llagostera, Quart, Rubí i també Olot.

En el cas d´Olot, s´hi fa una anàlisi acurada del projecte de ciutat que nosaltres vàrem anomenar +B. Sumem des dels bar­ris: millora urbana amb participació ciutadana que es va iniciar l´any 2014 al barri de Sant Miquel i del qual n´estem molt satisfets. És evident que aquesta participació dels ciutadans afavoreix la construcció social i la seva cohesió i, sobretot, fa una cosa extraordinària: fomenta la democratització de les polítiques públiques. És per aquest motiu que ens sentim orgullosos de la feina feta i d´haver contribuït a fer d´aquest barri i d´Olot una ciutat més habitable, més solidària i amb més oportunitats.

Des de l´Ajuntament d´Olot creiem en la feina feta entre tots, en la col·laboració en un projecte conjunt i en un model de ciutat modern on tothom s´hi senti implicat i on els nostres fills hi puguin créixer i desenvolupar-se. Un procés de participació d´aquestes característiques implica no només els ciutadans sinó també l´Administració i els polítics i serveix, en definitiva, per posar en comú tots els punts de vista.

Aquest enriquiment l´hem volgut traslladar a altres àmbits de la ciutat i ens va semblar molt adient poder escoltar les opinions d´aquells que ens han precedit en el mandat. És per això que vam crear el Consell d´Alcaldes, unes reunions que convoco amb els exalcaldes d´Olot per tal de tractar sobre diversos projectes de la ciutat. També en aquest sentit i per donar una major pluralitat a totes aquelles iniciatives que desenvolupem des de l´Ajuntament, el primer tinent d´alcalde, Pep Berga, convoca mensualment els regidors de tots els grups municipals que conformen el consistori, per explicar-los l´estat de les diferents actuacions que duem a terme, proposar temes i que plantegin qualsevol qüestió d´interès. També hem impulsat la creació de l´anomenat Consell dels Infants, un òrgan de participació, consulta i assessorament de l´Ajuntament format per nens i nenes de la ciutat que donen el seu punt de vista no només en temes estrictament infantils sinó en altres aspectes relacionats amb Olot. També, en el sentit d´implicar el major nombre de col·lectius possibles, fa tres anys que destinem una partida als pressupostos participatius en què, els joves d´Olot, presenten els seus projectes de ciutat i guanya i s´executa el més votat.

Recentment hem fet dues consultes importants. D´una banda, una sobre la variant, que afecta els accessos d´entrada i sortida a la Garrotxa la problemàtica de la qual ja hem exposat tant al govern de la Generalitat com al Govern espanyol i, de l´altra, sobre la celebració del correbou.

Ara mateix ens trobem immersos en un dels processos participatius de ciutat més estimulants, la remodelació d´una de les zones més emblemàtiques d´Olot, el passeig d´en Blay. Una de les zones amb més vida de la ciutat que mereix una atenció especial perquè allà s´hi celebren bona part dels actes de la ciutat com alguns de les Festes del Tura, diverses fires, ballades de sardanes i, sobretot, el mercat setmanal que acull comerciants i visitants d´Olot i la comarca.

Tenim plena confiança amb la utilitat i sobretot la necessitat de dur a terme aquests processos participatius on totes les opinions hi tenen cabuda i, gràcies a l´èxit del Pla Integral d´Accions de Millora (PIAM) del barri de Sant Miquel, hem anunciat que properament implantarem un Pla Integral de Millora Urbana al nucli antic de la ciutat per, entre tots i totes, tenir l´Olot que volem.