El conflicte de Girona i les ONG

Honestament: el conflicte entre les ONG i l'Ajuntament de Girona per la presència de l'exèrcit a Expojove es veia a venir d'una hora lluny. Concretament, des del moment en què Fira de Girona va presentar el seu nou codi ètic i va quedar clar que impedia la presència d'entitats que exhibissin elements bèl·lics, però deixava la porta oberta que els militars hi assistissin fent propaganda de les missions humanitàries, com així ha estat. I amb la xuleria afegida de posar-se l'uniforme quan se'ls havia demanat que no el lluïssin.



L'Ajuntament argumenta que prohibir la presència dels militars seria prevaricar i que l'exèrcit guanyaria si els portés als tribunals. Les ONG, en canvi, diuen que hi ha alternatives que el consistori no ha volgut escoltar i per això han abandonat el Consell Municipal de Cooperació.



Potser Girona podria demanar consell a Ada Colau, que va excloure l'exèrcit del Saló de la Infància de Barcelona (tot i que no se n'ha sortit amb el Saló de l'Ensenyament). Sigui com sigui, està clar que un Consell Municipal de Cooperació sense ONGs no té cap sentit. I la situació no es pot enquistar. Per tant, caldria que ambdues parts s'asseguin i examinin a consciència totes les opcions possibles per tal de trobar una sortida. Amb diàleg i amb valentia.