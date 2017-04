Abans de Setmana Santa, es va presentar la campanya Som Empordà, que ha endegat la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN). La IAEDEN és un dels pocs exemples que tenim a l'Empordà de societat civil organitzada i mobilitzada. Una organització creada el 1980, que és la segona entitat ecologista més antiga del país, una de les que té més implantació (en socis) tenint en compte la població i sense la qual l'Empordà, sens dubte, avui seria molt pitjor.



Ells són i han estat des del seu naixement la força social i legal que ha aturat molts projectes especuladors que comportaven la destrucció del patrimoni ecològic, natural i paisatgístic de tots els empordanesos. A més òbviament d'afavorir el coneixement de la natura més propera. La divulgació ha estat sempre el seu punt fort, ja sigui a través de la revista, xerrades, sortides o els clàssics campaments.



Enguany celebren els quinze anys de la creació de la plataforma Salvem l'Empordà que en van liderar la constitució a l'estiu del 2002 davant dels múltiples projectes especulatius que tenia sobre la taula la comarca. En aquests quinze anys, molts projectes urbanístics, energètics i contaminants han quedat enrere per la bona feina d'aquesta plataforma, que és valorada i apreciada pel conjunt de la societat empordanesa. Camps de golfs, macrourbanitzacions en paratges verges, hotels i urbanitzacions en les poques cales verges que queden a la costa empordanesa, macrogranges, macroprojectes eòlics merament especulatius, la MAT en alçada, etc. Com seria la comarca si no s'hagués creat Salvem l'Empordà? Molt pitjor, sens dubte.



Al llarg d'aquests quinze anys, més enllà de les múltiples victòries aconseguides abans que existís la plataforma Change.org, el principal pòsit que ha deixat aquesta plataforma a la societat empordanesa és la consciència que el patrimoni més gran que tenim a l'Alt Empordà és el paisatge i un ecosistema únic que fa que en vint quilòmetres es pugui anar de la mar a la muntanya passant per la plana fèrtil. Però no només és un patrimoni únic per els empordanesos sinó que ho és també per als que ens visiten. I això en una comarca que viu bàsicament del turisme, cada cop és més compartit. Cada vegada més, el sector turístic veu que la diversitat natural i el paisatge de la comarca són clau per reforçar una destinació madura com la nostra. El patrimoni cultural, però també la gastronomia, l'enoturisme i l'entorn natural són els recursos necessaris per fer una destinació més competitiva i més valorada. El turisme de natura, el del vi, el senderisme, el cicloturisme, el turisme esportiu, etc. són nous tipus de turisme que més enllà de contribuir a desestacionalització, són generadors de recursos que cada vegada són més importants per al turisme familiar tradicional i també per esdevenir una destinació més competitiva. I tots aquests públics tenen clar que només s'és atractiu en aquest tipus de turisme si s'aposta per la sostenibilitat, l'entorn natural i el paisatge.



No és casual que la marina més gran d'Europa i una icona turística de la nostra costa aposti per la sostenibilitat i la integració amb el parc natural dels aiguamolls de l'Empordà just quan celebra 50 anys de la seva creació. La majoria dels municipis turístics de la comarca van en aquesta línia, la de potenciar el seu atractiu a través d'un entorn, d'un rerepaís potentíssim.



De tot això va la campanya Som Empordà que va presentar la IAEDEN fa uns dies: d'incrementar aquest pòsit de consciència, sostenibilitat i de defensa del paisatge, de valorar el que s'ha fet fins ara i sobretot de muscular la societat civil per quan la crisi quedi enrere i es comencin a plantejar de nou projectes faraònics sense sentit que posin en perill la delicadesa del paisatge. I no només per preservar el que és de tothom, sinó també perquè siguem més competitius turísticament parlant i no tirem a terra tota la feina que una part important del sector ha fet fins ara.



L'Alt Empordà no només és la comarca idealitzada per tants escriptors, pintors i poetes, és també un espai amb una biodiversitat difícilment repetible, amb dos parcs naturals i un paratge natural, l'única que té el Pirineus i el Mediterrani alhora, la comarca amb més pobles de Catalunya, terra de pas de mercaderies, infraestructures i persones entre la península i Europa, amb una important tradició agrícola i on el turisme és el principal motor econòmic. Sense una bona gestió d'aquests ingredients, l'equilibri es pot trencar en qualsevol moment. I res millor per impedir-ho que una ciutadania conscienciada i una societat civil forta i atenta.