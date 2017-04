Espanya, malalta terminal

Espanya només té una oportunitat i tampoc hi posaria la mà al foc: que guanyi Pedro Sánchez les primàries del PSOE, que faci una neteja interna amb un llançaflames, i que articulin una alternativa amb Podem per canviar la pell i les tripes del sistema polític, judicial i de tots els poders del país.

L'Espanya que hem conegut agonitza. L'ha matat la corrupció i un poder polític, empresarial, policial, periodístic i judicial exercit en xarxa i podrit fins al moll de l'os. I també l'analfabetisme polític d'aquells que voten, elecció rere elecció, corrupció. L'analfabetisme polític és el gran invent d'aquest règim. El PP és el partit més corrupte d'Europa però el PSOE que representa Susana Díaz és essencialment una variable d'aquest PP. No dubteu que si guanya aquesta dona, es pugui començar a ordir amb el PP i Ciutadans una estratègia, tipus llei de punt i final, per dir que la corrupció era un sistema erroni de finançament de partits per aconseguir, així, que no surtin gaire malparats tots aquests golfos que han saquejat la ciutadania durant dècades. Díaz seria la quadratura del cercle dissenyada per aquest poder en xarxa espanyol que va fer el primer pas substancial inventant Ciutadans, que en realitat és un tallafocs creat pel propi sistema per protegir-se dels atacs d'aquells que volen provar una altra democràcia. Com és també un tallafocs anomenar populisme allò que en realitat intenta ser una alternativa política.

El darrer i colossal capítol de corrupció, a Madrid, i amb la gravetat de la detenció d'un expresident, és la prova redefinitiva que desacredita aquells que han estat temps negant que a Espanya la corrupció és crònica i generalitzada. I quan es coneixen detalls, com ara que presumptament la Guàrdia Civil també està corrompuda perquè va avisar l'expresident, i que presumptament també la cúpula de la fiscalia, perquè va intentar torpedinar la investigació, prova que aquest règim polític s'ha de sacrificar urgentment.

Però no tingueu esperances.