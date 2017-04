Neix lliures, els lliberals!

Catalunya recupera una formació política amb clara visió de centre polític.El 6 d'abril Lliures va omplir les expectatives i prop de 500 persones van assistir a l'acte de transformació de la formació lliberal en partit polític. Sota el lideratge d' Antoni Fernández Teixidor es vol posar nom a l'espai que fins fa poc ocupaven Unió i Convergència. Uns han decidit fer-se l'harakiri després del rotund fracàs electotal i els exconvergents segueixen en el seu camí de victòria en victòria fins a la derrota final. Hi ha massa gent que davant una urna se sentien orfes per manca d'una formació que omplís els desitjos de catalanisme inclusiu i un programa tendent a la recuperació de polítiques econòmiques i socials no depenent dels antisistemes de la CUP.



El tema de Convergència és paradigmàtic. Des de 1978 sempre han estat partit de govern tant a Catalunya com a Madrid. Però sempre han estat també nacionalistes. I el nacionalisme té com a darrer cartutx la independència. Ara han volgut utilitzar aquesta opció d'or. Si el procés no culmina positivament, podrien dir que han mort d'èxit.



Des de Lliures estaríem d'acord amb una consulta pactada, però no som partidaris d'un salt al buit. Propugnem una Catalunya inclusiva dins d'una Espanya democràtica i constitucional. El nostre catalanisme es basa a tenir Catalunya com a prioritat i, sense obviar la nostra aportació solidària, aconseguir un pacte fiscal coherent amb la nostra renda i la nostra població.



Cal afegir-hi que la centralitat de Lliures no ho és per equidistància, sinó amb projecte propi, basat en el lliberalisme ideològic, econòmic i social. Lliures neix amb la vocació de recuperar el seny que s'ha mostrat com a factor coadjuvant del progrés, la justícia i el benestar social a la nostra recent història.



Lliures necessita Catalunya com a referent on desenvoluar les polítiques que avalem, pero també Catalunya necessita a Lliures, perquè són els únics que podem discutir de tu a tu, des del nostre catalanisme integrador, amb l'independentisme disgregador.