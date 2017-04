col·lapse als jutjats

Quaranta jutges degans de tot l´Estat van advertir en unes jornades celebrades fa un any i mig a Vigo que «el sistema judicial no té rumb, de model i no sabem a on anem». Modernització, independència i reforma són conceptes que des de l'adveniment de la democràcia fan servir, gairebé de forma abusiva, els diferents governants per explicar els reptes del sistema judicial. Després de quatre dècades, aquestes assignatures pendents són ja un mantra que sona més a desideràtum que a un cim possible de trepitjar. En aquelles jornades de Galícia, els jutges van remarcar la «falta d'interès» de tots els governs a modernitzar el sistema judicial i els van avisar que una justícia eficaç és transcendent com a «element dinamitzador de l'economia i pel seu paper decisiu en la lluita contra la corrupció i en la tutela dels drets de tots els ciutadans». O sigui, clau en la forja d'una democràcia real i moderna i no merament formal. La falta de mitjans de l´administració de Justícia és un mal endèmic al qual, efectivament, cap govern ha tingut interès a posar-hi remei. A les comarques gironines és alarmant, tant per la carència d´un major nombre de jutjats com per la mobilitat de jutges i secretaris. El president de l´Audiència de Girona, Fernando Lacaba, se n´ha fet un tip, de reclamar més mitjans. Fa pocs dies, va comparèixer per alertar que el jutjat de família de Girona està al límit del col·lapse. Lacaba va demanar disculpes a la ciutadania per la situació «insostenible» d´aquest jutjat. L´únic jutjat de família acumula 2.330 assumptes en tramitació. Lacaba també va explicar que el registre civil pateix retards de fins a sis mesos i que algunes parelles no poden formalitzar el matrimoni per la via civil a la data que havien previst pels retards judicials. No són els únics casos preocupants de la falta de mitjans als jutjats gironins. Els sis jutjats penals de Girona i els dos de Figueres tenien a finals de l´any passat 6.911 sentències en tràmit. Durant els anys més durs de la crisi, el jutjat mercantil i els socials també van patir situacions de col·lapse. Esperpèntic. L´estiu passat, el mateix Lacaba havia reclamat la creació de deu nous jutjats a les comarques gironines per acabar amb la saturació i la sobrecàrrega de feina. La burocràcia de l´Estat no té en compte que la província de Girona no només està formada pels seus 743.000 habitants, sinó que és fronterera amb França i té una costa que multiplica el nombre de residents durant uns quants mesos de l´any. És una necessitat urgent que el Govern doti dels recursos humans i materials precisos per a una justícia moderna, àgil i eficaç. En cas contrari, els ciutadans continuaran patint el col·lapse judicial amb els perjudicis individuals i col·lectius que això comporta. Malgrat l´esforç individual i el voluntarisme dels professionals, el sistema no dona per a més si no disposa de les eines adequades.