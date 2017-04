Puigdemont i el Trueta

La posició de Carles Puigdemont amb el nou hospital Josep Trueta és una història d´indefinicions i ambigüitats. Res sorprenent. Quan estava a l´oposició municipal, rebutjava l´enderroc de l´actual edifici. El seu argument era que el beneficiat seria l´Estat, perquè els actuals terrenys són de la Seguretat Social. A la campanya electoral que li va proporcionar l´alcaldia, es va pronunciar a favor d´un nou edifici però sense concretar on. Ja a l´alcaldia, el juliol de 2012, va formular el seu pronunciament més ferm: l´hospital s´ha de quedar al nord de Girona, i per primera vegada va treure la proposta de Domeny. Després, va recuperar la indefinició i el silenci davant les insistents reclamacions dels grups de l´oposició municipal, sobretot de Pia Bosch (aleshores cap del PSC). Implícitament s´alineava amb el conseller Boi Ruiz, que havia aparcat sine die el projecte del nou Trueta. Ara, quan el debat torna a estar damunt la taula, Puigdemont ja no és alcalde de Girona, sinó president de la Generalitat. Descartat, pel que sembla, l´actual emplaçament, les opcions queden reduïdes a Domeny, com proposa l´alcaldessa Marta Madrenas, o a Salt, al costat del Santa Caterina. Hi ha arguments a favor i en contra de les dues opcions. I cada alcalde, com és lògic, defensa el seu territori. Una de les opinions més argumentades la va escriure Joaquim Nadal el febrer de l´any passat en un article al Diari de Girona. Per a l´exalcalde de Girona, portant a Salt el Trueta i l´Ikea «Girona i Sarrià de Ter tindrien un problema urbanístic i d´equilibri territorial (?) Generaria un forat negre, un espai desertitzat, la reculada de molts establiments comercials de la zona i la definició d´un model de ciutat metropolitana del tot decantada cap al sud». El Trueta no és només un hospital. És un equipament ubicat a la ciutat de Girona, amb tot el que això comporta. Els arguments per treure´l han de ser irrefutables. Per tant, encara que l´alcaldessa de Girona focalitzi les seves queixes en el conseller de Salut, Antoni Comín, la decisió és molt més global: sanitària, de territori, d´equilibri urbanístic, d´ingressos. A qui s´hauria d´adreçar l´alcaldessa de Girona és al seu predecessor, Carles Puigdemont. El president de la Generalitat no només ha de liderar el procés; també és el responsable últim de totes les decisions del seu govern. I li ha arribat el moment d´aparcar les indefinicions i les ambigüitats: o a Girona o a Salt. Seria històric que un exalcalde de Girona fos el responsable de treure l´hospital de referència de la seva ciutat.