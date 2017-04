ERC és a punt de sortir de la gàbia que els tenia electrocutats des de 2012. L´última pista ens la dona la bufetada que l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha endossat al conseller de Sanitat, Toni Comín, arran del Trueta. L´alcaldessa de Girona exigeix ara que es conegui aviat quin serà l´emplaçament. Obliga Comín a triar entre Salt, amb govern d´ERC, i Girona, amb alcaldia convergent. Paradoxalment, fa sis anys que CiU podia haver decidit què fer amb el projecte hospitalari. No és la primera vegada que ERC i PDeCAT s´enfronten a escala local. A Girona ciutat és fàcil –i habitual– que ERC posi en dubte des d´una òptica d´esquerres les propostes dels exconvergents. No és tan normal, però, que Madrenas faci escarafalls per mostrar grans discrepàncies amb els republicans, a qui va oferir entrar en el govern fins pocs dies abans que el mateix Puigdemont tanqués l´acord de govern amb el PSC. Ara la batalla ja no és local. El cas del Trueta és un episodi més de l´escalada d´enfrontaments que anirem veient d´aquí a unes noves eleccions autonòmiques. Mentre PDeCAT busca el seu propi perfil, ERC busca sortir de la gàbia de Faraday que havia creat Mas perquè Junqueras no li fes el sorpasso. A Junts pel Sí potser tenien un objectiu en comú, però ja s´ha posat fi a la comunió d´interessos. Aviat, convocatòria electoral a Catalunya i cadascú pel seu costat.