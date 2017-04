D'esquena als turistes

Sempre he pensat que si jo fos un turista i aterrés un diumenge a la ciutat de Girona pensaria que hauria anat a parar a un planeta extraterrestre sense vida. Els diumenges són un desert, però de cara al turista encara ho són més. Em fa la impressió que sovint donem l'esquena al turista. Tanquem les botigues als migdies en ple estiu quan la ciutat és plena de visitants, els dilluns al matí molts establiments tenen la persiana abaixada i els serveis turístics són mínims. Dilluns passat, Dilluns de Pasqua, a les 5 de la tarda la Rambla estava encara en plena efervescència de gent forana. La gent passejava, ocupava terrasses, es feia fotos al pont de Pedra... i l'oficina de turisme estava tancada. Cop de porta als nassos dels turistes. Qualsevol turista que volgués un plànol o alguna indicació no sé com s'ho deuria fer. Només algunes botigues turístiques i del carrer de la Força estaven obertes al públic. Després ens omplim la boca dient que som una ciutat plenament turística i que cada cop la ciutat es coneix més a l'exterior i es converteix en una atracció turística. No dic que no, però si no cuidem aquests petits detalls no serem mai aquesta ciutat turística. Diuen que la primera impressió és la que compta, doncs de cara als turistes els estem causant una mala impressió.