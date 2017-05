Tinc la solució per al parc de la Devesa. És una idea a discutir. Com totes les que s´han produït en els últims deu anys. Convertiria la Devesa en el parc dels debats, una gran àgora gironina. Per a qui no vol cap intervenció física és una solució. No es farà cap obra, només cal usar la paraula. Podem ser pioners en la nova política mundial i crear un espai per parlar de projectes, d´idees d´innovació... però no moure ni un dit. Per als que desitgen que el parc revitalitzi econòmicament el sector es pot aprofitar la Rosaleda per emmagatzemar milers de cadires, que les puguin utilitzar els ciutadans de manera espontània –previ pagament– i cada any convocar el gran congrés d´idees sobre la Devesa. Negocis en paral·lel: cartelleria, fires alternatives, festivals de cinema mut i de mímica per no molestar, marxandatge...

No és important quans cops es facin a l´any. És més, no és significatiu ni si repetim els temes, ni si les conclusions es contradiuen. El més rellevant és que ningú prengui cap decisió. Mai. Perquè, de fet, aquesta és l´essència de la Devesa: parlar sense executar res. I en el cas que es vegi que algú s´equivoca i avança, cal obligar-lo a recular fins que se´n desdigui.

L´objectiu global el tenim tots clar: volem que la Devesa serveixi per a tots sense que ningú se´n senti propietari exclusiu i ningú en faci un ús degradant. Què pot haver-hi més democràtic i edificant que enraonar?