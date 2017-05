Rapidesa per contractar / lentitud per anul·lar

Cada dia es fa més difícil viure amb la tranquil·litat de saber que quan vas a contractar o adquirir un producte o un servei qui te l´ofereix ho fa amb coneixement i honestedat, sense ànim d´estafar-te o simplement amb voluntat d´ajudar-te a resoldre un problema o una necessitat. Tots coneixem casos d´estafes de tota mena, que sovintegen a la nostra societat i que malmenen la necessària confiança que hauria d´haver-hi entre les persones. El negoci ràpid, el diner fàcil, el benefici immediat i indecent estan a l´ordre del dia, i cada cop és més difícil destriar la palla del blat, especialment per a les persones grans i la gent de bon cor, que, massa vegades, portats per la compassió, la confiança immerescuda o la credulitat infantil, solen ser víctimes propícies de gent sense moral i d´empreses sense cor.

Sembla que el ciutadans valguin allò consumeixen i compren, i aquest cant de sirena saben utilitzar-lo tots aquells que, més que col·laborar a oferir serveis i cobrir necessitats, es dediquen a enganyar i crear expectatives que finalment resulten falses. No es deixa espai per a la reflexió, ni per poder contrastar: l´oferta és del moment, i s´ha de decidir ja, perquè sinó es perd una gran oportunitat. Tots plegats hauríem de reflexionar per no sotmetre´ns a la ­dictadura de les urgències. Les presses sempre són males conselleres, ho sabem per experiència, però sovint ho oblidem.

Una altra realitat que explica el títol d´aquest article és el fet de les grans facilitats que donen les grans empreses de serveis per contractar. El camí per concertar un contracte no té obstacles, amb quatre dades, manipulables totalment, es facilita la contractació d´un servei telefònic, la compra d´un electrodomèstic, una col·lecció de llibres o un curs de formació, i això fins i tot telefònicament. Tot és fa molt senzill i àgil per fer la compra o contractar el servei. Tot són facilitats pel que paga. Fins i tot se li diu que aquell contracte el podrà anul·lar, pel mateix sistema, amb la mateixa rapidesa amb què l´ha concertat. Però, i si el que s´ha adquirit no respon a les expectatives o a les necessitats de la persona que ha pagat? Llavors tot són problemes i dificultats. Per anul·lar o desfer el que s´ha contractat amb una simple trucada telefònica, a vegades es converteix en un calvari, perquè l´entitat venedora ja no té pressa. No se sol utilitzar la mateixa vara de mesurar, les mateixes condicions i exigències, per contractar que per anul·lar, per cobrar que per retornar. I això mateix passa en les relacions de la ciutadania amb les administracions, ja que aquestes cobren amb rapidesa, però actuen amb lentitud quan es tracta de retornar diners.

Hem de procurar decidir les coses amb coneixement i serenitat, sense les presses de les urgències que contínuament ens assetgen.