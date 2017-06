Carta d´agraïment

Família Pigem Rodríguez salt

Han passat 6 mesos des de la mort del nostre pare i marit però no per això volem deixar d´agrair a tot el personal que va vetllar per ell durant els 3 durs mesos que va haver d´estar ingressat.

Volem donar les gràcies a tot el personal del Trueta, en especial al doctor Jaime Aboal, del servei de cardiologia, que el va fer tirar endavant les primeres hores de patir l´infart.

També volem fer un agraïment especial a la doctora Girona i a tot l´equip del sociosanitari La República de Salt, per tot el suport tant en Josep en la seva estada fins al dia que ens va deixar, com a tota la família per entendre i respondre els dubtes que teníem en aquells complicats moments.

I per acabar, moltes gràcies a tots els que ens heu fet costat en aquells moments, veïns, amics i coneguts.

Moltes gràcies.



Constitució, PSOE i el seu futur

Màrius Viella La Bisbal d´Empordà

Podeu dir-me si queda gaire gent a Catalunya que va votar la Constitució en uns moments i circumstàncies favorables al franquisme? Els que no varen poder votar per l´edat ara tenen un màxim de 57 anys i saben el que volen, per això volen votar perquè no ho varen poder fer en aquells moments, quan alguna cosa o record els quedava del franquisme. Si fem un inventari dels que varen votar i dels que ja no hi són després de 40 anys obtindrem un balanç de votants que de ben segur faria riure a molta gent que no veu més enllà del nas. Parlar de la Constitució, és anar darrere de peix mort perquè en aquests moments és majoria la gent que no la va votar, i que no hi està d´acord, i en democràcia les lleis, com les circumstàncies, s´han de posar al dia mirant cap a un futur millor.

De ben segur que als militars, fills de militars, nets i nebots, pares i avis de militars, els pot semblar que tots varen cedir poder en l´aprovació de la Constitució, per la qual raó el PP és tan reticent i estricte en la seva reforma, per no perdre vots a l´hora d´eleccions.

De ben segur que al sector «obrero» del socialisme espanyol no li fa cap gràcia que una Constitució li marqui el rumb, que sempre el porta allà mateix , a la subordinació i especulació del capitalisme, que a mi personalment em preocupa perquè no entenc què hi pinta el PSC en aquest niu de «rapinyaires», com Guerra, González i totes «las viejas glorias».

Zapatero, que va trencar la guardiola en favor de la banca regalant-los cent mil milions d´euros perquè poguessin solucionar els seus problemes, quan el que havia d´haver fet era, amb els mateixos diners, rescatar hipoteques impagades, per d´aquesta manera poder negociar amb els afectats per la hipoteca, i el banc també recuperava el seu capital, però tal com es va fer, el banc és l´amo del diner i dels habitatges; flac favor a la societat en general.

No he votat mai per cap dels dos, però confio que entre Sánchez i Iglesias, amb intel·ligència, sàpiguen com forçar a Rajoy a convocar noves eleccions, i que presentin arguments suficients perquè els ciutadans puguin confiar en ells i portar-los a ocupar les dues cadires grosses del govern, encara que no són sans de la meva devoció.



Pals o Begur€

Jordi Palli Soler Torroella de Montgrí

n Doncs això, soc a Pals o a Begur? Atenció quan aneu a la platja de Pals, pregunteu a esteu aparcats.

Resulta que el carrer de primera línia de mar és terme municipal de Begur i la resta de carrers pertanyen a Pals. Aparquem el cotxe (2a línia de mar), tota la família al complet. Anem tirant cap a la platja, em trobo un dispensador de tiquets (1a línea de mar) i pago el que em toca per l´estona que hi volem estar. Passem una tarda perfecta i ja estem fent plans per al que queda de dia, ja ho tenim decidit. Ens quedarem a sopar!

Però quan arribem al cotxe, la sorpresa: multa. No entenc res, horari correcte, sembla que tot està bé. Em fixo amb els cotxes del voltant i ostres veig que el tiquet és diferent. Resulta que he pagat a Begur i he aparcat a Pals, conclusió: denúncia per part de Pals.

Reconec el meu error i demano, al vigilant de la zona de pàrquing, si no es podria haver actuat d´alguna altra manera. Tot són excuses, per part seva, perquè no m´estranya gens?

Deu ser aquest món que hem generat, ningú escolta, tot està subcontractat, cap mena de responsabilitat, manca total d´empatia€ mentre anava pensant «Peiu, et necessito» estic vivinnt una situació d´APM o també per què no, de columna d´en Quim Monzó.

Finalment vam acabar sopant en un altre terme municipal amb els seus límits més ben definits. Aquest estiu ja hem col·laborat prou amb Pals i Begur.



Una mare bescanonina molt preocupada

Míriam Romero bescanó

Soc Míriam Romero, bescanonina desde l´any 1993.

Actualment estic casada i tinc 2 maravellosos fills de 5 i 2 anys.

El passat mes de maig, des de la llar d´infants Nins, ens fan arribar una circular en la qual ens demanaven si necessitem fer servir el servei del centre el mes de juliol o agost. Vaig comentar a l´educadora que nosaltres no el faríem servir cap dels dos mesos, ja que, per motius de reorganització familiar, laborals i econòmics (casals, menjadors, carnets de la piscina i despeses que això ens genera)ens veiem obligats que els nens, el mes de Juliol, estiguin a Sant Joan de les Abadesses amb els seus avis paterns. A l´agost fem vacances els seus pares. La directora de la Llar em va comentar que s´havia de pagar un dels 2 mesos perquè és la normativa de l´Ajuntament.

Faig una instància a traves de la pàgina web i la resposta és: Segons la normativa, el curs escolar acaba el 31/07/2017.

Sr. Honorable Alcalde i Sra. Regidora de Educació de l´Ajuntament de Bescanó:

No podrien fer servir un altre tipus de discurs que aquest? Tenir una mica de «tacte» a l´hora de parlar amb uns pares que no ens podem permetre regalar la quota d´un mes ni portar els nostres fills al casal per diferents motius? I si hagués de fer servir el ser­vei el mes d´agost? On he d´anar si la llar està tancada?

Espero poder ser escoltada per algú, ja que des d´on paguem els nostres impostos (que no són pocs) no se´ns escolta.