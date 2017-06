El mal endèmic

Aparcar a Girona és un mal endèmic. No és d'ara, ho ha estat de tota la vida. La configuració urbana de la ciutat no deixa gaire espai de maniobra per fer una ciutat pensada tant pels cotxes com pels vianants. L'Ajuntament vol cobrar ara dos euros per aparcar a l'espai de La Copa entrant per la Devesa. S'excusa dient que cal donar mobilitat. Aquest no és el motiu. Simplement es tracta d'una mesura recaptatòria perquè aquest aparcament continuarà estant ple durant tot el dia. Molta gent que viu fora de la ciutat però que treballa a Girona l'utilitza. La majoria ja estaran disposats a pagar els dos euros diaris perque els compensarà sobradament no haver de donar voltes i voltes per trobar un aparcament alternatiu. Per tant, continuarà estant ocupat tota la jornada i no hi haurà cap mena de mobilitat. Es busca fer diners fàcilment. No es donen mai alternatives. Per una banda es diu a la ciutadania que deixi el cotxe a casa però no hi ha cap compensació ni amb un transport urbà fluid, ràpid i puntual ni amb una oferta d'aparcaments dissuasoris. Quan a partir de l'agost el Girona jugui els seus partits de Primera a Montilivi tampoc es podrà aparcar als voltants de l'estadi. Tampoc hi ha gaires alternatives i aparcar continuarà essent un mal endèmic d'aquesta ciutat.