Conseller, el foc s'apaga a l'hivern

En pocs dies hem tingut incendis a Girona, Llambilles, Madremanya, Sils, Susqueda, Castelló d'Empúries, Banyoles, Foixà o Ultramort. De poca importància, és cert, però són massa focus i la major part es podien haver evitat. I vostè ho sap, conseller Jané. Els Bombers li ho demanen, les ADF li ho demanen, els Agents Rurals li ho demanen, els alcaldes li ho demanen i Ciutadans li ho reclama en cada pressupost: calen partides per netejar el sotabosc. I aquest any anem tard. Una altra vegada.

Està molt bé que a les portes de l'estiu ens presenti el pla de prevenció d'incendis forestals però vostè sap, conseller Jané, que el foc s'evita a l'hivern. I fa molts hiverns que hauríem d'haver començat. Com a mínim, des de la gran nevada del març del 2010. És correcte i necessari incrementar efectius –més bombers, més voluntaris, més ADF, més agents rurals– però hi ha una necessitat en paral·lel, que és el manteniment del sotabosc. Com bé comenta el també diputat Francisco Javier Domínguez, enginyer agrònom de professió, els focs s'apaguen a l'hivern.

Podem començar per Ripoll, baixar per Olot, acostar-nos als Àngels, a Montnegre i aturar-nos a les Gavarres per comprovar l'oblit injustificat del sotabosc. Fa gairebé 10 anys que no veiem partides pressupostàries per mantenir el sotabosc i les Gavarres són, a dia d'avui, un misto. Conseller, els efectius són els que són, tenim el nombre de bombers que tenim. Però no, no és només qüestió de més efectius. És voluntat que no se'ns cremi el bosc.

Aquest any tornem a anar tard. Aquest any haurem de tornar a destinar més recursos a extingir el foc que a prevenir-lo. Haurem de tornar a veure, com va passar en el darrer incendi a Banyoles, que els Bombers es queden sense aigua i han de menester un tractor dels ADF amb 40.000 litres com a suport. La coordinació dels cossos és excel·lent però el que no volem són flames. El sotabosc, conseller. El sotabosc?

Li reitero la proposta que vaig fer-li en la Comissió d'Interior: cal destinar recursos perquè empreses de la Generalitat o empreses privades es dediquin a netejar el sotabosc. Això té un doble rendiment. D'una banda, s'eviten els incendis forestals i es mantenen els boscos en condicions. De l'altra, podem copiar models d'altres països d'Europa on han creat sitges de biomassa per tal que les escoles gironines –gran part amb calderes de biomassa– obtinguin la matèria primera a més bon preu i del seu bosc més proper.

Conseller, hi ha altres maneres de fer les coses, tot és qüestió de voluntat. Per la meva part, seguiré insistint i recordant-li que el sotabosc és prioritari. Passegi més pel territori i veurà el misto que ens ha deixat.