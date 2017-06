Departament de coses de fora

El Tribunal Constitucional ha dictaminat que el departament de la Generalitat que s´encarrega dels afers exteriors no es pot denominar d´Afers Exteriors perquè aquest ja és el nom d´un ministeri del Govern central, el qual té certes competències exclusives en matèria de relacions internacionals, pròpies del tracte d´igual a igual entre estats sobirans.

Segons l´alt tribunal, que en aquest sentit dona la raó al govern Rajoy, si la Generalitat té un departament que es diu com un ministeri, algú pot pensar que té les mateixes competències. I cal evitar aquesta confusió, de manera que facin el favor de canviar el nom. En realitat, el canvi ja es va dur a terme quan el TC va admetre a tràmit el recurs i, per tant, va suspendre cautelarment el decret de creació i denominació de la conselleria.

Però no deixa de sobtar que tot un TC es dediqui a fer una feina pròpia d´un Registre de Patents i Marques, que és la mena d´institució encarregada d´evitar la utilització fraudulenta de noms enganyosos. Si el govern central considerava que Afers Exteriors era una marca enganyosa, ja que algú podia confondre la Generalitat amb l´Estat, la solució era presentar una reclamació a Patents i Marques. De fet, el periodista Miquel Calzada podria haver formulat també una queixa, perquè la conselleria li va copiar el nom del programa que li ha permès viatjar per tot el món «by the face», com deia ell, i anar fins als antípodes per trobar-hi catalans (que ja són ganes, amb tants com n´hi ha per Catalunya).

Per cert, que Afers Exteriors està efectivament registrat a l´Oficina Espanyola de Patents i Marques, a nom de Sargantana Voladora, l´empresa productora de Miquel Calzada. Però ho està en els epígrafs de producció i emissió de programes de ràdio i televisió, no en el d´organismes de l´administració pública ni en el de departaments, ministeris i conselleries dels governs.

Quan van suspendre el nom, el departament va passar a denominar-se d´Afers i Relacions Internacionals i Exteriors, que no deixa de ser un malabarisme sintàctic per dir el mateix. A veure si la lletra menuda de la sentència no els fa tornar a canviar. En aquest cas es podria convocar un concurs d´idees entre la població catalana. Aquí van unes quantes propostes: Departament de Coses de Fora. De Treure el Cap per la Finestra. De Pagar Viatges al Romeva. O, si volen i els agrada, Departament Sense Cap Pèl de Ximple.