Quina vergonya! Aquesta setmana el Congrés de Diputats ha donat dues lliçons de democràcia al Govern i Parlament catalans. Els convergents demanen suport al referèndum de l´1 d´octubre i el Congrés resol, amb més del 70% dels vots, que una convocatòria unilateral ni seria legal ni acceptable en democràcia. I un engany anomenar-la referèndum. Segona, aprovació per pràctica unanimitat de la llei que recuperarà la professionalitat i despolitització de Radiotelevisió Espanyola i consens (2/3 de Congrés i Senat) per triar els càrrecs directius, tal com ja s´havia fet en temps de Zapatero.

Un contrast amb el Govern i majoria simple al Parlament catalans que prometen violentar les majories parlamentaries que estableixen lleis i reglaments, ignorant els informes dels Serveis Jurídics, i disposar dels impostos, que paguem tots els catalans per uns serveis públics de qualitat, per a fins que res hi tenen a veure. Exemples destacats: són molt solidaris amb Francesc Homs acompanyant-lo a les portes del Tribunal Suprem, però el viatge a Madrid no el paguen de la seva butxaca, el carregaren als pressupostos de la Generalitat. La mobilització il·legal del 12-N costà més de 5 milions. Ells no pagaren res, sinó que usaren –mal usaren– els diners de tots. Aquest estiu, volen fer una campanya per tot el país la qual paga la Generalitat. Si teniu paciència, repasseu TV3. Matí, tarda i nit, programes esbiaixats amb propaganda intensiva. Gestió caríssima de la corporació i directius cooptats per servir la seva causa. Tot el contrari que un servei públic. I, essent greu el tuf corrupte que sura dels mitjans públics, la xarxa que s´ha teixit amb el diner que s´hauria de dedicar a sanitat i educació, alimenta mitjans i opinadors que bombardegen amb la propaganda governamental. Les democràcies avançades tenen serveis públics de comunicació independents i professionals, i uns mitjans privats que es paguen la llibertat d´opinar.

La qualitat democràtica és directament proporcional a si es destinen els impostos dels ciutadans als serveis públics que corresponen o qui mana se n´aprofita. No és cert que el PP sigui el primer partit encausat per corrupció: Unió fou condemnada i CDC està processada. RC té un conseller de Governació condemnat per contraban (el compaginava amb el càrrec).