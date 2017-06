La Guerra de Pla

La setmana passada es va inaugurar a la Fundació Josep Pla de Palafrugell l´exposició «Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra», comissariada per Francesc Montero. Els continguts de l´exposició s´han editat també en forma de llibre, en el qual han participat, a banda del mateix Montero, Anna Aguiló, Maximiliano Fuentes, Joan Safont, Xavier Pla, Jordi Amat i jo mateix. Alhora, s´hi poden trobar textos de Santiago Rusiñol, Eugeni d´Ors, Frederic Pujulà, Gaziel i Romà Jori.

L´exposició mostra la mirada lúcida i intuïtiva d´un periodista i escriptor que, gairebé adolescent, viu un dels esdeveniments més decisius i trasbalsadors del segle XX. D´antuvi, es mostra interessat però alhora perplex pel conflicte que assola mig món; a poc a poc, però, un cop païda l´experiència, l´anirà modelant i repensant a través d´articles, de lectures i reflexions i de relats literaris. L´escriptor afirmarà que, després d´aquella tragèdia sense precedents a la història de la humanitat, «he estat sempre pacifista i antidolorista». A més, el final de la primera guerra mundial coincideix amb la tornada de Pla a Palafrugell, a causa de l´epidèmia de grip que obliga a tancar la universitat de Barcelona, i l´inici d´un dietari que, amb el temps, es convertirà en una obra cabdal: El quadern gris. Fins i tot aprofitarà un episodi bèl·lic a les costes palafrugellenques, l´enfonsament del vaixell Palermo, per escriure un relat magnífic, amb un personatge misteriós però real, es Miner; una narració a cops onírica, a cops asfixiant i amb un final apoteòsic i dantesc que evoca i condensa tots els horrors de la guerra: Un de Begur.

La guerra, doncs, i sobretot la postguerra i els conflictes que s´aniran covant d´una manera latent però vigorosa, seran clau per a la formació periodística i literària de Pla, però també conformaran els seus valors morals i una visió del món un xic àcida i escèptica que ja no abandonarà mai. A partir d´aquell moment, Pla esdevindrà plenament conscient de l´absurd i la fragilitat dels humans, tal com ho palesarà a El quadern gris: «La petitesa humana és indescriptible. És absolutament indiferent que l´home pensi o no pensi –que l´home cregui o no cregui».

L´exposició es pot visitar fins al 6 de maig de l´any vinent. No us la perdeu: entendreu moltes coses de Pla, però sobretot entendreu allò que va escriure Rusiñol a propòsit de la guerra: «quan no tinguem altra excusa, també anirem destruint-nos en nom del bé i de la concòrdia».