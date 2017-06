Més alerta que mai per prevenir el risc de focs

Malgrat la sequera extrema, la revetlla de Sant Joan s´ha superat sense greus incidències. No obstant, en els darrers dies han sovintejat els petits incendis: 83 en vint dies a les comarques gironines. Afortunadament, de moment, han afectat apoques hectàrees i la ràpida i eficient intervenció dels bombers ha evitat mals majors. Però, ens trobem en una situació de màxim risc, després d´un mes de juny amb temperatures inusualment altes i que han batut marques històriques, i amb un horitzó, a curt termini, que tendeix més a empitjorar les condicions climàtiques propícies per als focs que a millorar-les. Aquesta setmana, el conseller d´Interior, Jordi Jané, ha anunciat l´activació del pla per l´onada de calor. Jané ha destacat que les altes temperatures dels últims dies i la situació dels boscos, amb vegetació seca,està provocant que s´iniciïn incendis. La combinació entre sequera persistent, altes temperatures i baixa humitat, a vegades amb l´acompanyament de fort vent –sobre tot a l´Empordà– succeeix amb una certa freqüència a Catalunya. Forma part del clima mediterrani. I no hi ha manera d´evitar que, de forma periòdica, tot i que irregular, es formi aquest còctel explosiu. Aquest any, ha arribat abans d´hora, amb unes temperatures el mes de juny més pròpies d´un juliol o agost extrems. També en els últims anys, el canvi econòmic i social ha provocat un major abandonament d´algunes zones boscoses, incrementant la seva capacitat de combustió.

La millor manera de combatre els incendis forestals és reduir al màxim les situacions de risc que els poden provocar i posar-los com és traves millor per alentir-ne el creixement i facilitar-ne l´extinció quan es declaren. La Generalitat ha intensificat aquests últims dies les campanyes de prevenció i els avisos, especialment amb motiu de la revetlla de Sant Joan, per conscienciar els ciutadans del potencial risc per la sequera. I no només en els boscos, sinó també en zones urbanes que han vist seriosament afectats els seus parcs i jardins. El proper mes de juliol es complirà el cinqué aniversari de l´últim gran incendi que ha assolat les comarques gironines. Ens referim al devastador foc de l´Alt Empordà que es va iniciar en un aparcament d´El Pertús. El balanç va ser de tres persones mortes i més de 10.000 hectàrees cremades. Recordar els efectes d´aquell tràgic incendi ens ha de servir per conscienciar-nos del perill d´un foc que es pot iniciar en qualsevol lloc i per qualsevol circumstància: una cigarreta o una guspira.