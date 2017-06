Votar no és democràcia

La democràcia no és votar. Si la democràcia fos votar, no ens caldrien les lleis. Només hauríem de votar: vostè s´ha saltat un semàfor, votem si ho ha fet i si això és legal o il·legal? Si decidim que és il·legal, li apliquem sanció o no li apliquem? Un cop decidit, si hi ha sanció, una quantitat alta o una de baixa? Ah, què diu? Que aquell senyor també se l'ha saltat? Algú l'ha vist? Votem si algú l'ha vist?

La democràcia no és només votar, són els drets, el debat sobre els drets i la seva aplicació. I tot el que se'n pugui derivar. És evidentment un sistema complex. I efectivament: no és perfecte. De fet, el sistema democràtic corregeix fins i tot els seus propis errors. Per exemple, quan s´inhabilita un polític per negar-se a dissoldre un grup parlamentari basc. El sistema permet que aquest senyor vagi a altres instàncies i li reconeguin els seus drets a un judici just. I que condemnin l'Estat per no haver-lo deixat defensar-s'hi correctament. Això és la democràcia. Si la democràcia fos només votar, Atutxa hauria estat condemnat per Espanya per una majoria absoluta. I sens cap dret a res més. La democràcia és una forma d'organització de grups de persones, i el poder resideix en tots els membres. Tots. I les decisions responen a la voluntat col·lectiva. Per això vam usar la paraula i el diàleg. I d´allà van sorgir els parlaments i els drets.