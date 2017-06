Precisions a Lluís Bosch Martí i Xirinacs

Lluís Busquets i Grabulosa

A l´article del passat dimarts dia 20 el col·lega Lluís Bosch Martí feia referència a la meva darrera biografia sobre Xirinacs. Unes breus puntualitzacions: 1) Es deia Lluís Maria Xirinacs, i no J. M. Xirinacs, com escriu ell; 2) Li pot semblar excessiva la meva admiració («santificació» i «mitificació», diu ), però no enganyo ningú: aviso des de la pàgina 27 que em poso «a favor del meu biografiat»; 3) No entrava en els meus objectius comparar-lo amb Damià Escuder –Escudé, escrivia el Xiri–, activista que admiro (i, si ho esperava, entenc la seva decepció); 4) Xirinacs –ho té escrit– mai no esperà el martiri; 5) Titlla el to dels meus articles de «massa nacionalista i catòlic esotèric» (és a dir «amagat», «ocult», «reservat», segons el diccionari); soc, certament, nacionalista, i mai no he amagat públicament les meves creences religioses; 6) Agraeixo que valori les meves pàgines de «molt documentades»; 7) Vist que sembla fer-me «exconvergent» li he de dir que mai no he militat ni a Convergència ni a cap altre partit.



Inseguretat Social

Francesc Gaitx Presas GIRONA

Un familiar va tenir la desgràcia de treballar a la cuina d´un restaurant en condicions infrahumanes (no hi ha inspeccions de treball?), i va caure greument malalt. Ha estat de baixa divuit mesos i encara li fan proves mèdiques per les quals va haver de passar a avaluació mèdica al CAP de Santa Clara.

Presentat allà amb dos informes mèdics que recomanen sis mesos més de baixa, un doctor (?) li diu que ja li enviaran un informe, el qual reflectia els informes mèdics presentats, però oh! Al darrere recomanen l´Alta i adjunten en l´informe un formulari perquè demanis la invalidesa, que naturalment també deneguen. En què quedem? Està curada o està invàlida? Qui li donarà feina? I si li donen feina i es fa més mal? Qui en serà el responsable? L´equip mèdic anònim de l´INSS de Santa Eugènia?

Tot plegat, la Inseguretat Social fa fàstic i pudor.



El motor de cogeneració del Trueta

Josep Sànchez Director de Suport.

Institut Català de la Salut- Institut d´Assistència Sanitària.

Amb relació a la carta al director «El vell Trueta és a punt d´enlairar-se» publicada el dia 23 al Diari de Girona, volem fer les següents consideracions.

L´any 2015 l´hospital Trueta va posar en marxa un nou motor de cogeneració d´electricitat que permet estalviar aproximadament fins a un 20% cada any en la factura del subministrament elèctric. A més, el motor redueix l´emissió de CO2, el principal gas causant de l´efecte hivernacle i de l´escalfament global del planeta, en 1.084 tones anuals, ja que aquest sistema estalvia gas, l´energia primària que utilitza.

El correcte funcionament i el control d´emissions el certifica la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, que en el seu darrer informe del 10 de març de 2017 (acta 0133459526) conclou que l´índex d´emissions és correcte.

Al mateix temps, i pel que fa a l´impacte acústic de la instal·lació, l´informe de soroll realitzat el 22 de març de 2017 per l´auditor extern TÜV Rheinland (acta 33459526-ACU), estableix un valor màxim de 48,5 decibels, quan el màxim establert per la normativa actual es troba en 55 decibels, segons l´ordenança reguladora de soroll i vibracions de l´Ajuntament de Girona.