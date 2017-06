Experiments publicitaris

La urgència per trobar la fórmula preventiva dels accidents de trànsit provocats per una conducció sota els efectes de les drogues i l´alcohol, està provocant una multitud d´iniciatives benintencionades, que, de moment, estan sent de dubtosa eficàcia.

Materials didàctics interactius com els Edu Caixa són un exemple de projecte educatiu ben fet, innovador, que probablement acabi més aviat tancat en algun calaix. Perquè en primer lloc hi ha d´haver un canvi profund en el sistema educatiu de l´alumnat preuniversitari que doni prioritat a certes competències basades en valors en detriment, és clar, d´altres que responen a necessitats del passat. I com que això malauradament encara és un imperatiu quimèric, la publicitat institucional és la responsable d´intentar fer arribar el missatge punyent que arribi a conscienciar conductores i conductors dels perills associats al binomi drogues+alcohol.

«Drogues a la dreta» és l´avís que es podia veure al panell lluminós de la Meridiana de Barcelona el dimecres passat. Acostumats a llegir informacions sobre retencions o de l´estat de les carreteres, aquest missatge va sorprendre els conductors, entre riures i confusió. «Va ser un error informàtic», es van afanyar a dir des de Trànsit. El que està clar és que va sembrar certs dubtes. Significava que hi havia drogues per la dreta o que la gent que s´havia drogat havia de circular per aquest carril? Qui podia circular per l´esquerra? I pel carril central? En fi, una errada de programació considerada la primera estratègia publicitària involuntària que va fer reflexionar molts conductors des de la perplexitat.