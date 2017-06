Joan Palau

Era un pintor de mirada psicodèlica. Un artista que caminava al marge de cap moda o corrent convencional. Àcrata. Fa més de trenta anys va exposar al bar Salsitxa i, llavors, va anunciar que era la seva exposició pòstuma. Coneixedor del món esotèric –gran lector– i dels enfonys del Tarot, plasmava mons irreals i de rerefons lisèrgic. Li agradava navegar per la Rive gauche de Girona, per locals com el Freaks, el Salsitxa, los Padules, el Trumfa, el Cafè o el Sol. Hi va haver una època que se´l veia sovint al bar el Sol. Gran polemista, feia de bon escoltar: irònic, sarcàstic i amb un excel·lent sentit de l´humor, contemplava la vida des d´una certa distància i amb mirada d´entomòleg. Palau forma part dels artistes que han anat a contracorrent i que mai no han seguit la senda dels mercats ni de les capelles. Home d´obra efímera –si no ha la sorpresa que hagi deixat un llegat– acostumava a dibuixar en tovallons, bitllets de tren o paperots. Imprimia un univers de follets i monstres que vagarejaven en uns paisatges inestables i en constant moviment –líquids. La foto que millor el representa l´hi va fer Pep Iglesias pel magnífic llibre Projeccions (interiors amb artista), que també va exposar el pintor Marc Palau a El Cafè. Allà, Palau, barba i cabells llargs –aire d´alquimista–, està assegut enmig de llibres i d´objectes de tota mena. Llum inspirada en Caravaggio. També és memorable la que li va fer Jordi S. Carrera –blanc i negre– de jove i al davant de teles i màscares. Aire hippi. Palau, va ser company d´alguna «nit sense fi». Fosca irreal i alba crua. Era una persona que, amb poques paraules, sabia diagnosticar qualsevol cosa o novetat que s´esdevenia a Girona. Escèptic però no descregut col·laborava amb els seus dibuixos o la seva pintura quan se li demanava. Va pintar el mural del bar Cròquis i també el del Casal del Pont Major. Coronant l´anomenat «Carrer del torrats», hi va pintar, El boig, del Tarot. Pintura que va desaparèixer quan el carrer va perdre caràcter i va caure en la decadència. Potser ara, que s´ha remodelat el barri, seria el moment que algun grafiter hi tornés a pintar la carta, amb les petites aportacions que ell va inventar. El carrer, abans fosc i tenebrós, ara és ple de sol. Una imatge que recorda una de les poques èpoques apassionants per les que ha passat la ciutat –la de la joventut. Una declaració de principis generacional. En la memòria d´una societat hi han de tenir cabuda artistes de tots els àmbits. Amb la seva pèrdua se´n va una manera de fer única que, tal com afirma l´escriptor Eudald Camps, «la seva millor obra va ser, ell mateix».