L'edat de procrear

Quan tenim un fill ens inscrivim en una genealogia que, abans de ser un catàleg de noms, és un símbol de pertinença a una família. En aquest context, allò que ens fa pares és, en general, el desig de ser-ho. Les raons són múltiples. La majoria ens diria que vol tenir una criatura per amor. Però també n´hi ha que arriben a aquest punt per demostrar ­–als altres i potser a si mateixos– que són capaços d´assumir aquesta responsabilitat. Potser alguns aspiren a fer-ho millor que els seus progenitors i, d´aquesta manera, reparar les faltes que van patir de petits. Poden emprar el nen com un instrument per omplir el buit que senten, tot projectant sobre ell les seves esperances i somnis. O és possible que vulguin deixar petjada, algú a qui transmetre uns valors o uns béns. Cada vegada que parlem de la procreació es desencadenen problemes vinculats a la inversió afectiva personal i als mecanismes de defensa dels actors implicats. Les eleccions que cal dur a terme es mouen en la dialèctica de necessitat i rebuig, anhel i prohibició. Si es tracta de transmetre vida, cadascú intenta combinar les seves experiències individuals, familiars, culturals€ Aquestes són les previsions dels futurs pares, les quals, al seu torn, constitueixen la prehistòria de les seves relacions amb el fill.