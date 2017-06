Pot ser que tingui raó el president de Telefónica quan afirma que les dades podrien substituir el petroli com el recurs més valuós del futur. De fet, ja hi ha empreses que viuen exclusivament del seu tractament. Del tractament, a més, de dades perifèriques, com la del color del seu cabell o el dels meus hàbits higiènics. M´ho va explicar l´altre dia un captaire que havia estat analista de sistemes. Em va dir que cada vegada que entro a la Xarxa, i com al que se li cau la caspa sobre les espatlles, vaig deixant rastres de la meva personalitat. No trets centrals, dels molt definitoris, sinó fragments de caràcter dels quals ni tan sols tinc consciència. La màquina ordena aquestes dades, les sotmet a uns algoritmes d´enorme subtilesa (què dimonis deu ser un algoritme), i d´aquí que quan encenc el meu portàtil m´ofereixin publicitat d´una cosa i no de l´altra.

Tot això ho sabem, ho estem sabent, millor dit, des de fa algun temps, però no en fem cas perquè ho sabem amb el cap, no amb els afectes. La diferència entre el president de Telefónica i jo és que ell ho sap amb el cervell i amb el cor. El viatge d´una idea des del cervell al cor resulta molt costós, però és la base de l´èxit. M´ho va explicar un dia la meva terapeuta:

- Vostè sap racionalment el que li passa. Però amb el coneixement racional no n´hi ha prou. Fins que no ho comprengui amb les emocions, no l´abandonaran les migranyes.

I tenia raó. La broma em va costar quatre o cinc anys de divan, però una vegada que es va produir el trànsit des de l´encèfal al còlon van desaparèixer les migranyes (ara tinc còlon irritable).

El rar és que les màquines, amb els seus algoritmes, siguin capaces de bar­rejar el racional amb l´irracional de tal manera que la publicitat resultant t´arribi, a més del cervell, als intestins. D´aquí el valor econòmic de les dades a què es referia Pallete. Valen més que el petroli, amb l´avantatge que les dades són renovables. Ara mateix m´acabo d´assabentar que el Marañón, un dels hospitals més importants de Madrid, acaba de tancar set quiròfans per una invasió de paneroles. Les paneroles, al contrari que el petroli, no s´acaben mai.