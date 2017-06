Els mitjans de comunicació s´han fet ressò de la preocupació dels barcelonins per la massificació del turisme i l´especulació immobiliària. Les associacions de veïns del bari Gòtic, de la Barceloneta i del Raval intenten aturar el «caràcter destructiu del turisme intensiu». En les façanes d´alguns immobles han aparegut pintades de «Tourists, go home» i «All tourists are bastards», que són expressions de fòbia.

La protesta ciutadana, tot i ser legítima, focalitza en el visitant la ràbia i la impotència. És cert que la majoria dels turistes no són aquella gent «neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç» que pensava el poeta.

Però és en la indústria turística on rau el problema. Els empresaris tradicionals pateixen la competència deslleial d´una colla de nouvinguts desaprensius que han vist un negoci rodó en el lloguer dels habitatges d´ús turístic (HUTS), la majoria il·legals.

A Barcelona, igual que a París o Venècia entre altres ciutats abans acollidores, els residents, fastiguejats per l´incessant augment de visitants, s´han enemistat amb els estrangers.

Arriba un moment en què la gent es cansa de les conductes incíviques d´aquells que ocupen l´espai públic, embruten els carrers i es passen tota la nit de gresca.

El concepte de pressió turística, a més de tenir un component subjectiu que genera rebuig, també és mesurable a través d´indicadors objectius.

En efecte, l´índex d´intensitat turística, –és a dir, la ràtio entre turistes i residents– i l´índex de pressió turística –és a dir, la ràtio de turistes per km2– permeten avaluar la utilització excessiva dels recursos socials, naturals i culturals d´un municipi.

Així, els valors baixos indiquen un turisme sostenible, mentre que els valors elevats expressen tensió o conflicte per l´ús abusiu dels recursos.

L´any 2016, Lloret, amb 37.618 habitants de dret, 48,7 km2 i 29.401 places hoteleres declarades, va tenir 1.216.418 visitants i 5.608.848 pernoctacions.

Barcelona, amb 1.608.746 habitants, 101,3 km2 i 74.876 places hoteleres declarades va tenir 7.484.276 visitants i 19.590.241 pernoctacions.

La ràtio entre visitants en hotels/habitants a Lloret és de 32,4 i a Barcelona de 4,65. La ràtio entre visitants en hotels/km2 a Lloret és de 24.977 i a Barcelona de 73.882.

Per tant, l´índex d´intensitat de Lloret és 7 vegades superior al de Barcelona. I l´índex de pressió sobre el territori de Barcelona és 3 vegades superior al de Lloret. Quina paradoxa!

A Lloret la coexistència de turistes i residents no impedeix incidents esporàdics. En canvi, una part de barcelonins no volen que els HUTS envaeixin els barris.

Són models turístics diferents amb problemes semblants. Caldrà actuar amb cura aquí i allà.