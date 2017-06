La moció per votar al ple de Torroella la celebració de les vaquetes és rebutjada

El portaveu del grup municipal del PDeCAT a Torroella de Montgrí, Jordi Cordon, va rebre dilluns un decret de l'Ajuntament pel qual li rebutja la moció que va presentar perquè en el ple del mes de juliol es votés la celebració de les vaquetes que organitza la Penya San Marcos –que va entrar la sol·licitud perquè l'Ajuntament es pronunciï– i s'organitzés una consulta popular perquè «sigui el poble qui digui si s'ha de continuar o no celebrant la festa tradicional de les vaquetes». El decret, sense signar però procedent de l'àrea de Secretaria, exposa que no s'admet la inclusió de la moció del PDeCAT al ple perquè «la petició objecte de la moció ja ha estat debatuda i el procediment ha estat tramitat per aquest ajuntament fins a la supressió del municipi de Torroella de l'annex» de la llei de festes tradicionals amb bous.

L'alcalde, Josep Maria Rufí, ha explicat que, arran de l'informe del secretari, la moció no es votarà en el ple. L'argument que aporta el tècnic és la mateixa que ja va manifestar el batlle: la celebració de les vaquilles és un tema que ja es va debatre i va ser rebutjada el maig de l'any passat. Rufí ha afegit que tampoc té sentit tornar-ho a votar «si no hi ha cap canvi en la constitució del plenari», és a dir, si es repetís la votació del maig del 2016, les vaquetes serien rebutjades de nou.

Cordon, però, entén que no portar la moció a votació no respon tant a criteris tècnics com a la manca de voluntat de l'alcalde de no portar-la al ple. A més, rebat el fet que sigui un tema ja debatut perquè la Penya San Marcos està pendent de la respota de l'Ajuntament a la seva sol·licitud perquè aprovi o no la celebració de l'edició de l'enguany i mai hi ha hagut cap pronunciament sobre una consulta popular. Cordon considera «indignant» que l'alcalde no accepti la moció que presenta un grup municipal ni estigui disposat a respondre la petició de la Penya. Cordon considera que Rufí s'extralimita en les seves atribucions, per la qual cosa buscaran formes «per aturar aquestes maneres de fer».