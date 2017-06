A les dones les has d'escoltar, o fer que les escoltes, explica el rei del mambo al seu millor amic. Així se senten compreses, potser estimades. No cal ser guapo, no cal ser llest: cal escoltar-les o fer que les escoltes. I la tàctica el porta de llit a llit, com el mariner que travessa els oceans del món, i després de mil gropades i tempestes, arriba a un port nou per descobrir i conèixer.

El rei del mambo, quan nota que elles estan preparades, els demana diners, per mil i un projectes engrescadors. Moure els calés és el secret del capitalisme, els explica. Però sobretot, els demana calés per ajudar-les a ser dones emprenedores, obertes al futur. Això els agrada: tenir un objectiu a la vida. I les dones valentes que aposten per la nova figura de l'economia catalana solen perdre l'amor i els diners. Perquè les coses no surten com un té previstes: els negocis són així.

El nou amor del rei del mambo és una senyora gallega. I el rei, després de les converses per internet, percep que ella necessita un intel·lectual amb un toc canalla, així que ara és un escriptor maleït amo d'una botiga de tatuatges. Quan queden a Santiago, ell li ensenya el seu cos modelat en mil hores de gimnàs i els tatuatges. I li explica, confidencialment, que obrir una botiga de roba a la Costa Brava és la manera més fàcil de fer calés, perquè els turistes russos tornen a venir, i els anglesos no marxaran. Això del Brexit és una cortina de fum dels polítics, que se la saben llarga, li diu. I somriu, de forma assajada. La parella assaboreix un Ribeiro fresc i delicat, per acompanyar el marisc i el pulpo a feira. Ell li diu que com a Galícia, no es menja enlloc. Ella somriu. I tot rutlla en el joc de l'amor i la seducció. Després de practicar un sexe desinhibit i potser massa ràpid, ell és a punt d'adormir-se, però ella li diu que es vesteixi, que el seu espai és seu, i no el comparteix. Que li cal temps per pensar la relació. El rei li diu que no té hotel ni reserva feta. A on anirà? Però ella li respon que no pateixi: som una ciutat turística. Quan l'expulsa del llit, l'arrenca d'un somni meravellós. Tu creus, es queixa a l'amic, que travesses mitja Espanya en cotxe per estar amb ella i t'ho paga així? No et sembla, pregunta l'amic, que has trobat algú que fa amb els homes allò que tu fas a les dones? Al rei li ha robat el cor algú tan egoista com ell. Algú que aprofita les debilitats de l'altre. Mai havia pensat que sentir-se manipulat fes tant de mal: tastava la seva medicina per primera vegada.