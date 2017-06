Dignitat gai

Xavier Serra Besalú girona

n La visibilitat de les qüestions relacionades amb la sexualitat va en augment a la nostra societat. Possiblement estarem d´acord en el fet que el món –i les diferents ideologies, modes, ideals...– va canviant de manera accelerada.

Les notícies i tuits duren només hores o minuts, i amb freqüència són els «petits fets» els que ens fan rectificar o modificar els nostres comportaments. Això exigeix que cadascú estigui en condicions de mirar d´entendre què passa. Ens exigeix ser reflexius, madurs, estables. Per aquesta raó jo –almenys jo, amb cons­cièn­cia del que dic– no em deixa­ré manipular.

Intentaré ser coherent amb les meves conviccions lliurement assolides, que van des dels Drets Humans a les meves creences: insisteixo que dic el que penso en ús de la meva llibertat individual i en consonància amb la meva dignitat. Oi que em respectaran? És un principi ben kantià, il·lustrat i racional, gens religiós ni «carca».

Doncs anem al detall: llegeixo ara mateix a Wikipèdia (abans que la misèria econòmica ens l´ofegui) que «el Dia Internacional de l´Orgull LGBT, també conegut com a dia de l´orgull gai – en anglès, gay pride– consisteix en una sèrie d´esdeveniments que els col·lectius homosexuals celebren cada any de forma pública per instar a la tolerància i la igualtat de les lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (...). Do­na cabuda a tots el col·lectius no heterosexuals». I m´informo també que «se celebra entorn del 28 de juny (o bé el primer dissabte posterior a aquest), data commemorativa dels aldarulls d´Stonewall (EUA, 1969), que marquen l´inici de l´alliberament homosexual». Escoltin: cap problema, o és que interessa que hi hagi problemes?

L´únic detall que em permeto anotar, modestament, és: no seria molt millor aquí, entre nosaltres, després de l´experiència feixista del s. XX, parlar de «dignitat» en lloc d´«orgull»? Prefereixo la primera traducció per «pride», ja que l´altre concepte inclou –al meu parer– un caràcter impositiu i patriarcal que, sincerament, no em fa el pes.

Referèndums, miracles i mentides

Joan Boronat Lecha BLANES

En una carta al Diari de Girona (16-6-2017), Francesc A. Picas, li pregunta a López de Lerma: en cas d´un miracle de la Moreneta, si no hi hagués el perill del tan anomenat «xoc de trens», què preferiria, una Catalunya independent que es pogués administrar lliurement l´economia, les lleis, la justícia i la política, o una Catalunya governada sota el control del govern de Madrid i de la Constitució espanyola.

Llàstima que el senyor López de Lerma només contesta la part filosòfica i miraculosa de la pregunta.

Seria una molt bona pregunta per plantejar-la en el referèndum (si és que s´arriba a fer), doncs la metàfora del xoc de trens és probablement la raó per la qual, part de la ciutadania de Catalunya està espantada i dubtosa d´afrontar un canvi tan important en les seves vides.

L´estratègia de la por que practica l´estat espanyol, que amenaça els catalans amb totes les plagues d´Egipte (seguint amb les metàfores), tot i que disfressada, és la campanya dels del no; per una banda, sembla que no vulguin que es faci el referèndum, però, en cas que es fes, volen influir en la decisió de molta gent a l´hora de triar entre el què els dicta el cor i el què els diu el cap.

La pregunta ideal del referèndum (si es fes), hauria de ser: si el govern del PP no mentís dient que els jubilats a Catalunya no podran cobrar la pensió, si alguns periodistes no mentissin dient que la gran banca estrangera rebutja invertir en una hipotètica Catalunya independent, si alguns polítics no amenacessin amb el supòsit que a Catalunya la farien fora de la UE i hauria de vagar per l´espai sideral eternament, etc., etc., etc.: vol que Catalunya sigui una república independent? Totes aquestes mentides quedaran desqualificades, no en tingueu cap dubte, quan, amb referèndum o sense, Catalunya es declari independent.



El poble que no estima els arbres

Anna Sala i Guardiola L´ESCALA

Fa anys que l´ajuntament de l´Escala té una lluita acarnissada contra els arbres. Els van eliminant amb total eficàcia. Els últims: la palmera i les moreres de la nova plaça de l´Església.

Si voleu talar un arbre en aquest municipi, aneu a l´ajuntament. Us donaran permís, us felicitaran, i amb una mica de sort us donaran una subvenció.

I si és un majestuós xiprers, una olivera centenària o un pi ufanós, molt millor.