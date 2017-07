Van sense cinturó

Hauria de castigar-se com circula la reina d´Anglaterra, no que ho faci sense cinturó de seguretat.

La circulació del cotxe real va assegurada per un cinturó exogen consistent en el fet que s´atura la circulació en els dos sentits i el que el precedeix i el que li va al darrere circulen a velocitat i distància acordades. Més cridaner és que la reina circuli per l´esquerra i això no li resulti estrany a cap anglès.

A més, els anglesos s´estimen més el cinturó per gaudir que per prevenir. Han fet d´això una disciplina.

El cinturó de seguretat és de plebeus i no s´ha d´incorporar al protocol real. Primer, perquè caldria canviar-lo cada dia per conjuntar-lo amb els vestits iguals però de diferents colors que vesteix Isabel II i segon (i no per això menys Isabel), perquè caldria crear el lloc de cinturoner real encarregat de desenrotllar i ancorar el dispositiu de Sa Majestat sense tocar-la ni mirar-la als ulls, una mica aparatós, de ser possible.

Aquesta irregularitat circulatòria per als plebeus mai acabarà en una multa perquè la reina gaudeix d´immunitat davant plets civils i penals. Això sí que és inadmissible, al Regne Unit i aquí, on el rei també és imputable mentre és rei. Per això Joan Carles de Borbó va rebre, en deixar de regnar, dues demandes per conduir sense preservatiu.

La Constitució consagra la inviolabilitat de la figura del rei, privilegi que gaudeix ara el successor, que viu fora de la llei no perquè l´hagi trencat sinó perquè no entra en ella. Felip VI regna sense cinturó de seguretat.

Per això va sonar rara aquesta frase del 40 aniversari de les primeres eleccions democràtiques –dirigida al procés independentista– que «fora de la llei només hi ha arbitrarietat, imposició i inseguretat». Ell sabrà.