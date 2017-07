Invasió al Parc del Montgrí i l´Estartit

Josep Maria Puig Solà Torroella de Montgrí

L´Estartit i el Parc Natural del Montgrí estan de moda. Fins al punt que els indígenes estem preocupats per aquesta invasió de gent de tot pelatge que ve a gaudir del nostre entorn. I a tots els dic: qui vingui amb actitud de respecte envers la nostra privilegiada terra, muntanya, platja i cultura, benvingut. Qui no, no cal que vingui.

I ho dic perquè en aquesta revetlla de Sant Joan, s´han aplegat en aquesta meravellosa platja i molls esportius, milers de persones, que el poble no podia engolir en els seus serveis: lavabos, papereres, etc., i molts s´han sentit en el seu dret d´emmerdar-ho (literalment) tot. Així doncs, els que gaudim d´una bona passejada arran de mar, Molinet, molls, platja, ens veiem aclaparats per aquest munt de llaunes, ampolles de vidre, plàstics de tota mena, burilles, peles de pi­pa, etc., tant a terra com al mar. I quan veig els anuncis de Co­ca-Cola, Damm (que procuro no veure), veient com són de meravellosos els que beuen aquesta mena de porqueria (diabetis/alcoholisme) i ho relaciono amb la quantitat de deixalles acumulades, no puc evitar recordar la ma­re que els va parir. En fi: repeteixo el de dalt. Qui vingui amb actitud de respecte, que vingui. Els porcs, no cal que tornin.



Disney sorpèn amb la saga «Pirates del Carib»

Aleix Serrat Casadellà llagostera

M´ho vaig passar molt bé amb la pel·licula Pirates del Carib: La maledicció de la Perla Negra quan va arribar als cinemes ja fa gairebé catorze anys. De fet, va ser un d´aquells casos en què realment em vaig quedar amb ganes de veure més aventures del seu protagonista, l´intrèpid Jack Sparrow, per al qual fins i tot li van donar una molt merescuda nominació a l´Oscar a l´actor Johnny Depp.

El problema és que cap de les seves continuacions va aconseguir tan sols acostar-se a la diversió que ens va proporcionar la primera part, tocant més fons amb una quarta pel·lícula que a mi em va fer desitjar que Disney mai més tornés a acostar-se a aquest món marítim. No obstant això, el divendres passat vaig anar a veure al cinema el seu últim llançament de la saga, Pirates del Carib: La venjança de Salazar, que, contra pronòstic, s´ha convertit per mi en la millor seqüela de la saga.



Dalí etern

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Acabem de saber que un jutjat de Madrid permetrà l´exhumació del cadàver del pintor Salvador Dalí per saber si una gironina que ho ha demanat n´és filla biològica o no. Mentrestant, la Fundació Dalí ha anunciat que posarà un recurs en contra.

Dalí va ser un artista mediàtic en una època que encara no existia Internet. Ell fa ver que gràcies al seu art i la seva personalitat excèntrica es parlés molt d´ell. Passats ja uns quants anys d´ençà la seva mort, el Museu de Figueres mai no ha deixat de tenir un munt de visitants cada dia, a la vegada que la seva obra continua sent estudiada a tot arreu.

A Girona la notícia ha estat tema de conversa per sorprenent.