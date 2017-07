Tramvia cap al no res

L Ajuntament de Girona funciona com l´Onyar: baixa eixut d´idees i només es desperta amb una riuada quan la cosa no pita. Fa uns dies l´alcaldessa Marta Madrenas parlava de recuperar la idea de fer dos baixadors de tren al nord i al sud. Una antiga aspiració de l´home que té la ciutat al cap, Joaquim Nadal –i de la redescoberta Isabel Salamaña–, a la qual CiU es va oposar, fent aliança amb ERC i ICV, que estaven al govern. Perquè els pot la grandiloqüència i lligar els gossos amb llonganisses. Els convergents, ICV i ERC es van aliar fins i tot amb el PP per enderrocar el viaducte i fer un tramvia. ERC es va afanyar a dir que havia aconseguit 300.000 euros per redactar el projecte. I l´Estat, que ajudaria a enderrocar la monstruositat que trinxa la ciutat. Han passat 8 anys i no en sabem res de tramvia ni de millores de xarxes de rodalies. Zero. Només grans paraules i el buit. Hem passat temps on la capacitat inversora era nul·la, però no és menys cert que d´aquells projectes que podien estar preparats per al futur no se´n sap res. I d´aquells que se´n parla, com el parc Central i l´entorn de l´estació, poc més que paraules. L´escassa capacitat de la corporació fa que en l´agenda municipal apareguin i desapareguin projectes sense que res es concreti. Una ciutat cofoia, de primera. I paralitzada, també.