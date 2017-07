De les cendres, «perimetrar»

No prevenir incendis és una aposta amb un pot negatiu enorme quan salta l´espurna. Quantes vegades més costa el perdut del que hauria costat l´invertit?

No tot és destrucció: assistim a la creació de «perimetrar», paraula de bomber, correcta però no registrada, que substituirà «contornejar» perquè sona més culta. «Perimetrar» es pot pronunciar bé en tots els accents locals, provincials, regionals, nacionals i nacionals de nacionalitats.

La flama d´aquesta paraula s´estendrà sense tallafocs per la mala herba del llenguatge periodístic perquè la necessitàvem per a tot el que passa.

Cal «perimetrar» l´esquerra per la qual s´estén el PSOE de Pedro Sánchez, que arriba fins al Canadà i pot afectar Podem, el parc nacional de Pablo Iglesias.

Cal «perimetrar» el nacionalisme català amb la mobilització del «No a la independència», com proposa The New York Times per a enuig general dels que el veneren i són contraris al «procés».

Cal «perimetrar» la corrupció del PP perquè s´extingeixin les flames que consumeixen el partit de la dreta espanyola perquè «quan la muntanya es crema, una cosa seva es crema, senyora marquesa».

Fins i tot Trump necessita la paraula perquè vol «perimetrar» al sud del seu país amb el mur de Mèxic.

Tot es pot «perimetrar» excepte les xarxes socials, el sentit és cremar per la mà de l´home (i de la dona, dirien els companys socialistes) perquè els visiten piròmans i els habiten bruixes i «unabombers».

Són un territori salvatge on van excursionistes a ser devorats per les flames.