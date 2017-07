Posa t la samarreta! No facis la punyeta!

L Ajuntament de Lloret de Mar ha endegat una nova creuada de civisme dirigida tant als turistes com als residents. Segons una nota de premsa, «l´element central per la difusió de la campanya és la samarreta».

S´argumenta que «la iniciativa vol incidir, d´una manera amable i divertida, en la necessitat que els turistes siguin conscients que han de posar-se la samarreta quan surten de la platja». Però hi haurà indulgencia plenària pels incomplidors en el perímetre que va des del passeig marítim fins als accessos de la zona comercial.

De fet, la campanya és un intent de fer complir un dels molts aspectes recollits a l´Ordenança de civisme i convivència ciutadana (la de les tres C).

A l´article 39.2.j) es prohibeix: «Transitar o estar-se en els espais públics només amb banyador o una altra peça de roba similar (...) La prohibició (...) no és d´aplicació a la banda de mar dels passejos marítims ni als espais públics que limitin i donin accés immediat a les platges o zones de bany».

Ara bé, l´afany repressiu que impregna tota la normativa, amb multes coercitives a dojo, s´atenua en aquest cas perquè «els agents de l´autoritat recordaran en primer lloc a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides (...), i en cas que la persona persistís en la seva actitud, es procedirà a la formulació de la denúncia pertinent».

Quin tuf d´èpoques passades! El Ministeri de la Governació dictava el 10 de juliol de 1941 unes normes en zones de banys, en la que en un dels seus paràgrafs deia: «2º. Queda prohibida la permanencia en playas, clubs, bares, etc. bailes y excursiones, y, en general fuera del agua, en traje de baño, ya que éste tiene su empleo adecuado y no puede consentirse más allá de su verdadero destino? Por la autoridad gubernativa se procederá a castigar a los infractores, haciéndose público el nombre de los corregidos».

Si es busca perpetuar una moral superficial ancestral, malament rai. Els temps han canviat tant si es vol; com si no es vol. Els arguments de l´empresa Charles Publicitat S.L., a qui s´ha adjudicat la campanya, són de pa sucat amb oli. Posar-se la samarreta no implica cap «compromís», ni fa visible «que tothom forma part d´un mateix equip».

Tampoc és un element que enforteixi «la relació entre resident i turista a partir d´aquest objecte com a vehicle de convivència i respecte». Bajanades!

La samarreta prioritza el logotip o l´eslògan, com per exemple: «Posa´t la samar­reta contra les retallades» o «Posa´t la samarreta del Barça».

Per contra, la samarreta de la campa­nya es converteix en una peça de roba per cobrir el tors dels turistes. Potser seria més adient exigir: «Posa´t la samarreta! No facis la punyeta!».