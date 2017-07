La que arriba carregada de sentit. Allò que el Parlament català ha votat: l´anul·lació dels 63.961 judicis franquistes executats entre el 1938 i el 1978. La política, de vegades, paga la pena viure-la. L´anècdota, el fet estrany, s´ha produït, un dia abans, a les Cortes de España, quan se celebraven els quaranta anys de la Transición i de la pujada al poder, després de la dictadura, de la monarquia borbònica i, de rebot, l´entrada de l´Estat espanyol en la democràcia. Entrada en la qual ERC era un partit il·legal –es va regularitzar primer el PCE– i no es va poder presentar en les primeres eleccions. La política i encara que sigui de gestos, de vegades, ressitua veritats en la vida de l´imaginari col·lectiu-el discurs oficial. Els fets de la guerra i de la postguerra i de la dictadura estan indexats i aclarits. Els morts i assassinats dels perdedors, qui tenia càrrec i vivia en la legalitat de la república, encara, ara, el 2017, estan en fosses i cunetes.

Fins ara, ningú, seriosament, no se n´ha preocupat. Cadascú té dret a desar els seus morts i els seus avantpassats en un lloc concret. La mort és llei de vida. La votació unànime del Parlament de Catalu­nya és simbòlica, però, també, carregada de sentit. Sorprèn que el PP, Ciutadans i el PSC hagin votat a favor i que, per primera vegada, ho hagin fet a partir d´una cosa tan senzilla com és allò que se´n diu dignitat. Humanisme. Parlem de judicis sumaríssims, ràpids i sense garanties processals. Tribunals improvisats i amb l´ànsia de fer neteja. Parlem del Camp de la Bota i de Montjuïc a Barcelona –a presó, la Model–, però, també, de la tirada llarga de repressió als pobles. Revenja. De desapareguts i de la sinistra mà de la Falange –a Catalunya eren pocs però, quan van entrar els Nacionals, van ser legió. Van esdevenir una força demolidora i d´extermini. Camises blaves i paramilitars. Parlem de quan els nazis campaven arreu i feien desaparèixer gent a Catalunya, de quan els vencedors de la Guerra Civil es revenjaven. Parlem d´ara, quan, amb gran parafernàlia, es condecora un personatge tan sinistre com Martín Villa. No és agradable veure-ho. Les campanades a mort s´han escoltat durant molts anys a Catalunya. Amb el gest del Parlament català votant a favor d´anul·lar la llei de l´amnistia i la de l´oblit s´agraeix la mirada cap a la història. I, el símbol: l´assassinat de Lluís Companys. A partir d´aquí, tot va derivar cap a la por extrema. Assassinats i represàlies. L´exiliat era un empestat. La vida fora del règim no existia –era pecat–. De cop, hi ha polítics que dignifiquen la seva feina; que, fins i tot, semblen humans. I, vet aquí, que voten a favor de la memòria d´aquells que, fa anys, se´ls va perseguir per haver estat demòcrates.

Ras i curt, gent anònima, regidors, alcaldes i, també, escriptors i artistes. La votació del Parlament de Catalunya et reconcilia amb la política.