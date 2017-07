Contradiccions

Com volem que un home adult controli la seva frustració o la seva ira contra les dones, si de nen li hem ensenyat a fer just el contrari? Al cotxe, la ràdio torna a informar de l'assassinat d'una dona a mans de la seva exparella, una més en una llarga llista de dones assassinades que per desgràcia de seguida haurem oblidat. Després sento un debat acalorat, també a la ràdio, en què tothom es baralla per les causes dels crims masclistes i sobre les seves possibles solucions. Les paraules habituals surten a la llum: heteropatriarcat, terrorisme masclista, visibilització, feminisme radical. També es diu que cal una eficaç política de prevenció i d'ajuda a les dones maltractades. I sobretot, diu algú, cal educació, una educació que combati el masclisme i que faci impossible aquests crims.

Sí, d'acord, però on és aquesta nova educació? Perquè el sistema educatiu que tenim –i les nostres pròpies idees sobre els mètodes d'ensenyament que volem donar als nostres fills– no fan tot el possible per impedir aquests crims masclistes. I si ho pensem bé, més aviat fan tot el contrari. Per què? Per una raó molt senzilla: volem que els nens creixin sense restriccions ni límits, volem que els nens siguin feliços i no hagin d'exercir cap acte-control sobre si mateixos, volem que no hagin de superar cap prova que els pugui comportar frustració ni ressentiment. I pitjor encara, volem que els nens estiguin protegits en tot moment, i per això mateix demanem als professors que facin amb els nostres fills el mateix que fem nosaltres amb ells, és a dir, acaronar-los i tractar-los amb molt de compte i evitar-los qualsevol exigència que pugui resultar traumàtica o desagradable. I així, no volem que els docents els exigeixin massa pel que fa a conducta ni actitud ni coneixements, per no fatigar massa els nens ni crear-los inseguretats ni conflictes. I sobretot, procurem defugir tot el relacionat amb la responsabilitat individual dels petits, ja que la responsabilitat individual és dolorosa i pot crear-los traumes i problemes psíquics.

Com és natural, aquests principis educatius estan predisposant els nens homes a comportar-se d'una forma molt perillosa amb les dones quan es facin adults i comencin a mantenir una relació sentimental. Com volem que un home adult controli la seva frustració o la seva ira, si de nen li hem ensenyat a fer just el contrari? I com volem que un home adult deixi de donar les culpes de tot el que li surt malament a la seva parella, si des de nen li hem ensenyat a eludir la responsabilitat individual i li hem inculcat la idea que la satisfacció immediata dels seus desitjos, siguin quins siguin aquests desitjos, és el valor suprem de la vida?

Fins i tot hi ha moltes mares feministes que eduquen els seus fills d'aquesta manera, perquè no se les pugui acusar de ser autoritàries o «castradores» del desenvolupament emocional dels seus fills i de la lliure expressió dels seus impulsos més espontanis. Però, és clar, el problema és que aquests fills, algun dia, quan siguin adults, no sabran controlar els seus impulsos violents o tindran molts problemes per reprimir-los, i això els farà molt més proclius a cometre actes de violència contra les dones. Per descomptat que el masclisme actua com un desencadenant directe de la violència de gènere, però si a sobre no ens atrevim a educar els nens en l'autocontrol ni en la capacitat de superar la frustració i el ressentiment –en aquesta actitud que ara es denomina amb una paraula molt lletja, «resiliència»–, llavors ho estem posant molt fàcil a tots aquests salvatges que proven d'arreglar la seva vida pegant o maltractant o fins i tot assassinant les seves parelles o exparelles.

Som conscients d'aquestes absurdes contradiccions? Em temo que no. Perquè els que defensen les idees més feministes (ja siguin homes o dones) solen ser els mateixos que defensen el model educatiu basat en l'espontaneïtat i la manca d'autocontrol emocional i en el rebuig a l'exigència de responsabilitat individual. I aquestes mateixes contradiccions, per cert, omplen la nostra vida política. I els que reclamen acollir els refugiats amb el lema «No més morts, Obrim fronteres» són els mateixos que es proclamen sobiranistes i es passen la vida reclamant més fronteres i més nacions amb les seves pròpies fronteres. I molts dels que es passen la vida cridant contra «la llei mordassa» i en contra de les penes per enaltiment del terrorisme són els mateixos que han acusat la policia anglesa d'inoperància per no haver pogut detenir uns gihadistes que ja estaven fitxats i vigilats, però contra els quals la policia no podia actuar «més aviat» d'haver comès els atemptats. I aquesta és la gran diferència respecte al que passa a Espanya, on els sospitosos poden ser detinguts per simple «enaltiment del terrorisme» a les xarxes socials. Totes aquestes contradiccions inunden la nostra vida i a vegades impedeixen que millorin les coses. I no obstant això, ningú sembla adonar-se'n.