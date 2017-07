Qüestió de sensibilitats

Fa poques setmanes, l'Ajuntament de París va organitzar el trasllat de les despulles de Francesc Boix, el fotògraf de Mauthausen, des del cementiri de Thiais al monumental Père Lachaise, on hi ha enterrats grans personatges del món de la cultura i la política. Boix havia estat l'únic espanyol cridat a declarar en els judicis de Nuremberg contra els grans capitostos del règim nazi, responsables de l'Holocaust, de l'assassinat de quasi sis milions de persones als camps d'extermini. Va participar com a testimoni i va aportar unes de les proves més incontestables d'aquella barbàrie, les fotos que va robar al camp d'extermini de Mauthausen, que van constituir una prova fonamental en els judicis. Boix, després de dues guerres i quatre anys a Mauthausen, va morir el 1951, als 30 anys, víctima de les malalties adquirides al camp d'extermini, on havia arribat deportat pel règim nazi a petició del franquista.

Des d'aleshores, ha estat homenatjat en molts països per la seva lluita per la llibertat. L'acte va ser presidit per l'alcaldessa de París, el conseller Romeva i l'alcalde accidental de Barcelona. Per part d'Espanya estava el conseller de Cultura de l'ambaixada. Ningú enviat des de Madrid, tot i que, el 2015, el Congrés havia aprovat un homenatge a Boix, que mai no es va fer. El dia 1 de juny d'enguany, tots els grups parlamentaris havien aprovat enviar una comissió a l'enterrament. Però, com fa dos anys, no hi va anar ningú. Encara hi ha, però, un fet més escandalós. El dia de l'enterrament, el president Mariano Rajoy era a París. La seva sensibilitat no va donar per participar en un acte on França homenatjava un espanyol. Era comunista i antifranquista. I català.