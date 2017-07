Representants de res

Fa temps, potser no s'hi han fixat, que els mitjans de comunicació han caigut en el parany de donar veu i altaveu a una colla de presumptes representants d'entitats, plataformes, col·lectius, associacions..., que en realitat no representen ningú, però que s'acullen a paraigües d'organitzacions que al darrere ni tenen entitat jurídica, ni tenen socis, ni tenen cap mena d'estructura, només una marca o un nom sota el qual s'aixopluguen. Solen ser representants que s'oposen a tot, a infraestructures, a equipaments, a mesures, a d'altres organitzacions i a tot el que representi la normalitat establerta. El que és curiós, però, és que cap mitjà de comunicació i sovint cap administració faci l'esforç de comprovar realment si representen ningú, malgrat que a les accions que organitzen mai passen de ser quatre gats (en molts casos familiars i amics).

Contràriament al que pugui semblar, aquests representants del no-res aconsegueixen paralitzar projectes i inversions, decisions i normatives i fer creure a tothom que són els executors d'una gran força popular d'oposició, malgrat que al darrere només hi hagi un, dos, tres o com a molt quatre arreplegats que fan motiu de vida de la seva presumpta representació. La seva única missió és aconseguir un altaveu que dimensioni la seva realitat, sovint farcida únicament de mentides i demagògia, que sempre s'escampa més fàcilment que el raonament seriós i assenyat.

Mentre hi hagi mitjans que els escoltin i els donin categoria de representació oficial, hi haurà governs i administracions que correran a paralitzar projectes, no fos cas que al darrere s'amagués el poble i perdessin algun vot. I això comença a ser tan habitual que es farien creus de les moltes accions que a tot el país queden encallades o obstaculitzades per culpa d'aquests presumptes representants. Mentrestant, a ningú se li acut perdre un minut de temps per comprovar quanta gent representen si es que representen algú. És allò que es coneix com la por de la pancarta o el poder de la pancarta encara que ningú la sostingui.