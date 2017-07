D'Eximenis al Mc Donald's, la cuina rapida

Com és ben sabut, la cuina més internacional, global i present a tot el món és el fast food o cuina ràpida. Hi ha McDonald's, per exemple, de Catalunya a França –on és l'únic establiment on pots menjar a qualsevol hora–, de Pequín a Istanbul, de Pattaia a Moscou.

Deia l'artista pop Andy Warhol que «l'únic interessant de qualsevol ciutat del món és trobar-hi un McDonald's». El fast food o cuina ràpida, com a estil d'alimentació (i fins de vida), és d'origen nord-americà. D'Amèrica a l'univers: actualment, com voldria Andy Warhol, es poden trobar hamburgueseries o pizzeries de deglució ràpida arreu del món, com hem dit. Com a forma d'execució i fins, parcialment, d'alimentació, la cuina ràpida ha existit sempre: ja en parla Francesc Eiximenis al s. XIV, en referir-se als alemanys i constatar que mengen quan tenen gana –cosa que encara ocorre avui–no pas segons horaris preestablerts, segons un ritual típicament mediterrani. La primera característica, doncs, del fast food és que destrueix els paràmetres mediterranis o orientals dels horaris regulars i codificats: de fet, això és més important, potser, que el tipus de menges que s'hi serveixen. Hom menja quan té gana, no quan és necessari socialment. Per això al McDonald's del Parc Disney de París no li varen sortir els comptes: esperava que la gent comencés a desfilar-hi des de les 10 del matí, com als Estats Units, i no tot de cop, a la 1 del migdia, fet que va provocar cues inesperades. Com diuen els antropòlegs, la manera nord-americana d'alimentar-se constitueix una cuina «nòmada»: el cotxe és el seu aliat. Es menja i es beu caminant pel carrer, o en el propi cotxe.

El fast food és un ritu individual: ens enfrontem al petit «sarcòfag» que conté l'hamburguesa en soledat, malgrat que a la taula hi segui algú més. Oblidem allò fonamental que va escriure Norbert Elias, sobre la funció civilitzadora de la comensalitat compartida.

Amb el model basat en el menjar ràpid, doncs, no compartim, i, en certa manera, desfem l'aspecte social i socialitzador del ritu de menjar tal com s'ha exercit durant mil·lennis. Ja el citat Francesc Eiximenis deia que « lo menjar deja (ha de ser) ésser reebut ab gran plaer, pau e alegria», i afegeix que « convidar l'altre e pendre convit d'altre és senyal d'amistat». I la pau i l'amistat, segurament, són difícils de reproduir en una hamburgueseria.

I això malgrat que l'estratègia de les multinacionals del ram –que tenen, fins i tot, les seves universitats– consisteix a ocupar edificis històrics de les velles ciutats i posar-hi, visiblement, el nom de «restaurant». Només algun passerell d'aquí fa servir el nom de fast food! Les raons de l'èxit del menjar ràpid són diverses: el preu (cosa relativa, però) l'estandardització..., però per damunt de tot, la imatge positiva, «juvenil», «moderna» que té el fast food.