Inconstitucionalitat de joguina

Recentment s'ha donat a conèixer la sentència del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional l'amnistia fiscal que va promoure el Govern d'Espanya el 2012. En concret, anul·la el Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, qualificat eufemísticament com «pel qual s'introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic». En principi, la raó d'aquesta decisió és principalment formal, ja que es fonamenta en el tipus de norma utilitzada per aprovar aquesta amnistia més que en la mateixa decisió en si. Dit d'una altra manera, els motius que mouen els magistrats es basen en la utilització d'un decret llei aprovat per l'executiu en comptes d'una llei aprovada per les Corts Generals.

La resolució de l'Alt Tribunal conclou categòricament que la mesura governamental ha afectat l'essència del deure de contribuir al sosteniment de les despeses públiques que enuncia l'article 31.1 de la Constitució, alterant substancialment la manera de repartiment de la càrrega tributària que ha d'aixecar la generalitat dels contribuents en el nostre sistema tributari, segons els criteris de capacitat econòmica, igualtat i progressivitat. Sent aquesta la seva repercussió, és obvi que no pot introduir-se en l'ordenament jurídic a través d'una norma excepcional com és el Decret-Llei, que observa unes limitacions de les que no tenen les lleis aprovades pel Parlament.

Però el més cridaner de la decisió del Constitucional figura al final d'aquesta. Després de raonar detalladament les seves disquisicions jurídiques per concloure que la norma és inconstitucional i després d'esmicolar al llarg de vint folis previs una sèrie d'arguments i teories sobre valors constitucionals que comporten la nul·litat radical dels preceptes impugnats, dedica tot just un parell de línies per afirmar que, tot i que ha manifestat amb anterioritat, aquesta inconstitucionalitat no tindrà cap efecte per a les amnisties ja concedides que resultin fermes, tot això emparant-se en l'excusa del principi de seguretat jurídica. És a dir, que en la teoria tot estava malament i era nul, però en la pràctica aquelles amnisties injustes i inconstitucionals seran efectives i compliran el seu objectiu.

Les escasses paraules dedicades a justificar l'absència d'efectes de la resolució es resumeixen en una lacònica frase: «Per exigència del principi constitucional de seguretat jurídica han de declarar-se no susceptibles de ser revisades les situacions juridicotributàries fermes». Caldria parar-se a reflexionar sobre dues qüestions: la seguretat jurídica de qui? i de quina seguretat jurídica parla la sentència? Respecte de la primera, la resposta és evident. Només es refereix a la seguretat jurídica dels defraudadors tributaris que s'han acollit a l'amnistia fiscal inconstitucional. Respecte de la segona, no queda gens clara. Sembla referir-se a la protecció de la confiança de qualsevol ciutadà que s'acull a una llei la validesa de la qual es pressuposa. I, si fos així, la regla general hauria de ser la prohibició de qualsevol efecte retroactiu davant una nul·litat i inconstitucionalitat proclamades. Però resulta que és l'excepció. Per tant, al meu entendre, aquesta mesura adoptada pel Tribunal Constitucional, en lloc de protegir la seguretat jurídica, la conculca.

No és la primera vegada que això passa. En la seva Sentència 169/2016, de 6 d'octubre, es va declarar inconstitucional i nul l'art. 1.1 del Reial decret llei 7/2015, de 14 de maig, pel qual es concedien crèdits extraordinaris i un suplement de crèdit per import de 856.440.673,35 euros per atendre el pagament de programes especials d'armament. No obstant això, també es va declarar que, no obstant el greu vici de la norma, no procedia revisar les despeses ja efectuades i consolidades abans d'emetre la seva sentència. El mateix va passar amb la Sentència 126/2016, de 7 de juliol, en què es va decidir molt solemnement la nul·litat de diversos apartats del Reial decret llei 10/2014, d'1 d'agost, pel qual es concedien crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en els pressupostos dels ministeris d'Afers Exteriors i Cooperació, de Defensa i d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per, tot seguit, manifestar que, tot i així, no procedia retrotraure els problemes legals d'aquests fons ni reintegrar cap diner.

Es declara, doncs, una inconstitucionalitat que no té conseqüències ni repercussions, ni per als qui la cometen ni per als que es beneficien d'ella, demostrant així que nombroses decisions del Tribunal Constitucional no són més que meres declaracions retòriques i teòriques, però sense efectes acords a les greus irregularitats proclamades. Una mena d'inconstitucionalitat de joguina, paral·lela a la inconstitucionalitat real d'altres sentències que sí que comporten una clara repercussió en la pràctica.

També resulta molt revelador constatar el temps que ha trigat l'Òrgan jurisdiccional a dictar aquesta resolució: ni més ni menys que cinc anys després d'aprovar el Reial decret llei. Semblant tardança ha propiciat que, efectivament, aquestes amnisties fiscals siguin ja fermes. Però ha estat, en gran mesura, la lentitud del TC en la seva resposta la que ha afavorit aquesta impunitat fiscal que portava implícits uns vicis jurídics tan rellevants. Per descomptat, vist el vist, dóna la sensació que a Espanya surt més a compte incomplir i vulnerar les normes de ser respectuós amb elles. Desgraciadament, així ens va.