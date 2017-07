«Millenials»

El major Trapero dels Mossos d'Esquadra descriu la generació millenial (1982 a 2004) com a joves poc compromesos, faltats de lleialtat, amb intolerància a la frustració i que sempre es queixen. Diu que no són compatibles amb ser policia. No fotis? Aquesta descripció dibuixa més aviat el perfil d'un sociòpata incompatible amb cap activitat civilitzada.

Però existeix una generació que col·leccioni tanta imperfecció? Si el millenial es descriu a partir d'una franja d'edat i els foten tots al mateix sac no només és injust, sinó que és un improperi. En els últims anys he treballat amb desenes de joves que són treballadors incansables, compromesos amb el seu ofici i acadèmicament preparadíssims, com mai abans havia percebut. Se'm fa molt difícil trobar-los un denominador comú més enllà que, efectivament, són joves. Si el gran crim generacional, com diu el major, és el mal ús del telèfon mòbil, un servidor, nascut en ple hippisme, és un millennial.

Reunir la joventut d'una època sota un mateix paraigües per intentar classificar-la és un error freqüent de totes les èpoques de la història. Traslladem-nos als 60 del segle passat per trobar els hippies, descrits per alguns dels seus grans com a hedonistes, drogoaddictes, pollosos i carn de canó. El temps ens va demostrar que molts d'aquells que durant els 70 fornicaven i fumaven porros a les platges de Portbou o Cadaqués van acabar de ministres o eurodiputats centreeuropeus de partits verds o d'executius de farmacèutiques. Alguns fins i tot es van poder jubilar abans dels seixanta per rendir-se a una altra herba que res té a veure amb la marihuana: la dels camps de golf. Molts altres, ves a saber què fou d'ells, perquè formar part d'una generació de cap manera condiciona el ser ni l'avenir.

La joventut és un meravellós i vigorós estat de passió i erupció que lamentablement apaga i mata –sense possibilitat d'indult– el sàdic pas dels anys. Fabricar clixés és cosa de la tercera edat mental. Batejar la joventut d'avui com a millennial per reduir-la és una manera d'enganyar-se per enlairar la pròpia joventut perduda, quan és evident que la nostra va ser, efectivament, la millor de totes les joventuts per un motiu únic: perquè va ser la nostra.