Can panxut, tururut

La nit d'estiu, amb música, cerveseta i entrepà a la plaça del Teatre de Salt, a Can Panxut, antigament un comerç de referència al Barri Vell, ja no serà. Els organitzadors de la vetllada van dir l'abril passat que plegaven i van suggerir que se n'ocupés la Federació d'Entitats Socioculturals de Salt, gestora de l'Ateneu Popular de la Coma Cros, que va recollir el guant i que immediatament va proposar endur-se la música cap a una altra banda: a l'antiga factoria tèxtil del número 1 del carrer Sant Antoni, un canvi comprensible orientat a fer més visible l'Ateneu, tot i que qüestiona la màxima que dicta el sentit comú que diu que allò que funciona millor no tocar-ho. Aquests dies hem sabut, però, que el Can Panxut Festival (de la Coma Cros) és pell, història: segons la versió oficial, l'Ajuntament rep una petició d'auxili dels promotors i la nit musical acaba integrada a la programació de Festa Major; en la versió de la Federació, és el consistori el que fa la proposta. Sigui com sigui, Can Panxut Festival acaba inclòs en l'acord que Salt té signat amb l'empresa que programa la festa grossa, segons el qual l'entitat que organitzi la vetllada s'ha de fer càrrec de la barra, ha de pagar els músics i els ha de contractar en col·laboració amb la promotora en qüestió. La Federació d'Entitats, que ja tenia grups emparaulats i fins i tot anunciats, s'assabenta dels canvis a través d'un mail que el consistori envia a totes les associacions locals pocs dies abans del dia «D» (ups); es queixa i l'Ajuntament els diu «oh», feu tard perquè el conveni ja és vigent i la llei és la llei (l'argument l'exposa una regidora d'IpS-CUP, el partit de la desobediència que aspira a marxar d'Espanya en el temps en què es triga a fer un eixavuiro). Conclusió: que el festival passa a millor vida després de molts anys perquè la corporació brinda a unes entitats que hi col·laboraven una ajuda enverinada. Ni nit d'estiu, ni música, ni cerveseta, ni entrepà; ni a la plaça del Teatre, ni a la Coma Cros. Doncs això: el que funciona no ho toquis (i si pel mig s'hi posa l'Ajuntament, posa't a córrer).