Fa pocs dies en un programa de ràdio que no era ni de cuina, ni de gastronomia, ni de res que s'hi assembli parlaven de les patates a la riojana, la qual cosa va fer que reflexionés sobre aquest plat.

De ben petit vaig tenir la sort de passar diversos estius a Sant Hilari Sacalm. La meva família, amb el «cuento» que les patates de Sant Hilari eren excepcionals, que no ho dubto, vaig quedar fart de patates, cada dia per sopar, patates i més patates.

Van passar bastants anys abans que les patates i jo tinguéssim una bona relació.

Les patates a la riojana varen tenir-hi molt a veure, en aquesta relació, i cada vegada que viatjo a La Rioja, necessàriament he de menjar algun plat de patates a la riojana.

Plat senzill, entenedor, clàssic, de la cuina autòctona, en el qual les patates donen superfície al sabor a aquest menjar tan autèntic de La Rioja.

Però, de fet allò que vull treure d'aquest plat és la senzillesa i la qualitat gastronòmica i extrapolar-ho a la sèpia amb pèsols.

El dia que vaig assabentar-me del Projecte Sèpia que es desenvolupa en el litoral mediterrani de l'Escala, la creació d'una marca pròpia i la celebració d'unes jornades gastronòmiques, va venir-me a la memòria la sèpia amb pèsols.

Els millors records de la cuina d'aquest mol·lusc cefalòpode els tinc d'un àpat fet a Canet d'Adri, fa molts anys, on en Josep Musellas (mestre d'obres) (d.e.p.) va cuinar un plat genial i exquisit i l'altre era el plat que servia el cuiner Carles Camós (d.e.p.) en el Big Rock de la plaça dels arbres de Palamós. Dos artistes de l'elaboració de la sèpia amb pèsols.

A les Jornades Gastronòmiques de la Sèpia de l'Escala d'aquest mes de juny, només 5 dels 16 restaurants participants van incloure la sèpia amb pèsols en els menús.

La meva opinió és que la magnitud del Projecte Sèpia, potser seria bo que en l'apartat gastronòmic tingués un identificació mitjançant un plat; la sèpia amb pèsols. Sense cap mena de dubte seria un valor afegit a la pesca tradicional i sostenible, a producte Km 0, a la recuperació de la cuina autòctona.

Si de moment han estat 5 els restaurants que han promocionat la sèpia amb pèsols, més endavant seria extraordinari que fos el plat emblemàtic d'aquesta part del litoral gironí.

No oblidem que hi ha llocs que són coneguts per la paella, «el botillo», «el pescadito frito», etc.