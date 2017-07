La ruptura

Puigdemont trepitja l'accelerador disposat a buscar un conflicte civil. Sap que l'únic escenari viable per l'independentisme és el d'un col·lapse de les institucions de l'Estat: un acte de desobediència generalitzat i permanent com a conseqüència d'un profund canvi de legitimitat, suficient per trastocar l'humus natal de lleialtats que tot ciutadà deu a les seves lleis. Puigdemont confia que un estrepitós xoc de trens –gràcies a la cohesió d'una minoria molt mobilitzada– pugui donar lloc a una espècie de revolució postmoderna que, sota la disfressa de la democràcia –parlo de disfressa, ja que sense respecte a les lleis no hi ha democràcia–, sigui capaç d'imposar un nou ordre polític. Però això, insisteixo, requereix que l'Estat i les seves institucions implosionin, ocasionant una ruptura interna de dimensions incalculables que marcaria, sens dubte, un abans i un després en la història de la democràcia espanyola. Les claus per interpretar un desafiament de tal magnitud només poden ser la pèrdua del sentit de la realitat i el rigor d'una ideologia incapaç de distingir entre la veritat i la mentida, entre uns ideals utòpics i el camp saludable –però més estret– del possible.

La tardor inevitablement serà calenta, perquè en el fons l'única idea de Puigdemont és provocar a l'Estat i esperar la seva reacció. Votar en un referèndum mancat de tota base legal –ara sabem que ni tan sols s'exigirà un mínim de participació per validar la declaració unilateral d'independència– només es pot entendre des de la teatralització de la política: en primer lloc, per mobilitzar una minoria decidida enfront d'una majoria amorfa que se sent desorientada i desprotegida per l'Estat; en segon, per subratllar que el canvi de legitimitat exigeix una nova legalitat; i, en tercer, per construir un mite i una èpica que estigui a l'altura de la ficció creada. Cap d'ells –presoners d'aquesta escenificació– pot, sap ni vol fer un pas enrere per no ser considerat un traïdor.

No obstant això, la realitat és dura i inapel·lable. I l'important no se situa tant en l'u d'octubre com en les setmanes i els mesos següents, quan la política real –la possible– torni a cobrar protagonisme. Amb o sense Puigdemont –probablement sense–; amb o sense Junqueras –probablement amb–; amb o sense unes eleccions autonòmiques que recomponguin el mapa parlamentari català –probablement amb–, el futur immediat del nostre país passarà necessàriament per algun tipus de pacte que exigirà moviments i generositat per part dels dos governs. Les circumstàncies no són fàcils, perquè el dany perpetrat és quantiós i les ferides, sagnants. No obstant això, qualsevol altre escenari alternatiu senzillament seria pitjor: la ruptura social, la caiguda d'un Estat, els processos revolucionaris, el xoc de legitimitats, la deslleialtat institucional, els odis cívics atiats pel poder... no només danyen la convivència entre els diferents –aquesta gran obstinació moral de la democràcia–, sinó que llasten durant generacions el progrés de les societats.

Deixar enrere el Rubicó del primer d'octubre resulta ja urgent per poder avançar cap a una solució viable que no s'ha de demorar gaire més. El país necessita horitzons de futur i no trampes obsessives que girin compulsivament com un remolí. No tinc cap dubte que, d'aquí a unes dècades, aquest desastre serà recordat com un dels moments baixos d'una història –la democràtica, l'europea i l'espanyola– bàsicament reeixida en aquests darrers quaranta anys.